Россияне, вероятно, захватили важный населенный пункт на Харьковщине - ISW

Российские оккупанты смогли осуществить ограниченное продвижение на Харьковском направлении и, вероятно, оккупировали населенный пункт Глубокое Харьковской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

В отчете указано, что 7 и 8 июня украинские силы осуществили тактические контратаки к северо-востоку от Харькова в Волчанске, тогда как российские войска продолжали наступательные действия вблизи Волчанска. Однако подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не зафиксировано.

В свою очередь, представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил 8 июня, что с 1 мая 2024 года российские войска выпустили более 300 управляемых планерных бомб на Волчанск. Волошин также подчеркнул, что украинские силы продолжают контролировать большую часть Волчанска, отмечая, что недавно были проведены тактические контратаки в этом районе.

"Немецкое издание BILD сообщило 8 июня, что украинские силы контратаковали в пределах Волчанска и освободили несколько кварталов города. Сейчас ISW не может проверить сообщения об успешных украинских контратаках в пределах Волчанска", - говорится в отчете.

Аналитики также цитируют представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который 7 июня заявил, что украинская первая линия обороны остановила продвижение российских войск на Харьковском направлении, заставив российские войска отвести некоторые подразделения с линии фронта.

В ISW со ссылкой на так называемых российских "военкоров" сообщают, что Силы обороны Украины, вероятно, провели успешную контратаку и продвинулись на окраины Глубокого, но другой российский "военкор" опроверг это заявление.

"Российский источник утверждает, что украинские войска, вероятно, вытеснили российские войска из дачного массива к северу от Липцов и к юго-западу от Глубокого", - отметили в Институте изучения войны.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.