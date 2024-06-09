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Россияне, вероятно, захватили важный населенный пункт на Харьковщине - ISW

Юрий Берендий
9 июня 2024, 08:53
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По данным аналитиков, Силы обороны Украины продолжают сохранять оперативный контроль над большей частью Волчанска и проводят контратаки.
Россияне, вероятно, захватили важный населенный пункт на Харьковщине - ISW
Россияне, вероятно, захватили село Глубокое на Харьковском направлении / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ОК "Запад", deepstatemap

Российские оккупанты смогли осуществить ограниченное продвижение на Харьковском направлении и, вероятно, оккупировали населенный пункт Глубокое Харьковской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

В отчете указано, что 7 и 8 июня украинские силы осуществили тактические контратаки к северо-востоку от Харькова в Волчанске, тогда как российские войска продолжали наступательные действия вблизи Волчанска. Однако подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не зафиксировано.

В свою очередь, представитель ОСУВ "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил 8 июня, что с 1 мая 2024 года российские войска выпустили более 300 управляемых планерных бомб на Волчанск. Волошин также подчеркнул, что украинские силы продолжают контролировать большую часть Волчанска, отмечая, что недавно были проведены тактические контратаки в этом районе.

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"Немецкое издание BILD сообщило 8 июня, что украинские силы контратаковали в пределах Волчанска и освободили несколько кварталов города. Сейчас ISW не может проверить сообщения об успешных украинских контратаках в пределах Волчанска", - говорится в отчете.

Аналитики также цитируют представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который 7 июня заявил, что украинская первая линия обороны остановила продвижение российских войск на Харьковском направлении, заставив российские войска отвести некоторые подразделения с линии фронта.

"Российские войска, вероятно, недавно захватили Глубокое (к северу от Липцов) на фоне продолжающихся боев в этом районе 8 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, указывают на то, что российские войска продвинулись на юг Глубокого и, вероятно, захватили населенный пункт", - указывают аналитики.

В ISW со ссылкой на так называемых российских "военкоров" сообщают, что Силы обороны Украины, вероятно, провели успешную контратаку и продвинулись на окраины Глубокого, но другой российский "военкор" опроверг это заявление.

"Российский источник утверждает, что украинские войска, вероятно, вытеснили российские войска из дачного массива к северу от Липцов и к юго-западу от Глубокого", - отметили в Институте изучения войны.

Россияне, вероятно, захватили важный населенный пункт на Харьковщине - ISW
Фото: understandingwar

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - что известно о боях за Волчанск

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны сообщили, что имеющихся российских резервов в численности 60 000 человек, вероятно, будет недостаточно для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных операций на нескольких направлениях.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российским оккупантам не удалось реализовать свою наступательную операцию на Харьковщине. Украинские защитники получили подкрепление и успешно отражают российские атаки.

Россия перебросила подразделения кадыровцев на север Харьковской области, где из них были созданы заградительные отряды, предназначенные для сдерживания беглецов с фронта, сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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