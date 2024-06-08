РФ не удалось реализовать Харьковскую операцию: Зеленский сделал важное заявление

Украинские подразделения на Харьковском направлении усилены и будут еще усилены, сказал Владимир Зеленский.

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ВСУ максимально сдерживают и уничтожают российские подразделения / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Российским оккупантам не удалось реализовать свою наступательную операцию на Харьковщине. Украинские защитники получили подкрепление и успешно уничтожают россиян. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Говорил сегодня с Главкомом - в целом о ситуации. Очень весомый результат - то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковскую область. Направление - усилено. И будет еще усилено", - рассказал президент.

Зеленский также заслушал доклад о ситуации на донецких направлениях, где продолжаются наиболее тяжелые бои. По его словам, правительство работает, чтобы обеспечить дополнительные резервы для ВСУ.

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"Сейчас благодаря переговорам и встречам во Франции мы имеем новые решения для украинской обороны - от Франции и Соединенных Штатов. Спасибо, друзья! Есть прогресс и по артиллерии, включая производство в Украине снарядов калибра 155, готовим новую производственную платформу. Будет также больше возможностей у нашей боевой авиации и РЭБ. Спасибо Франции и Эммануэлю лично за его инициативу и поддержку наших предложений по тренировке наших воинов и обеспечению бригад. Вместе мы готовим новую системную основу для тренировки подразделений украинской армии", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что уже есть договоренности с партнерами о дополнительных системах ПВО для Украины. Некоторые из этих решений будут реализованы оперативно, а часть - ближе к осени.

"Уже почти подготовлены и новые соглашения по безопасности для Украины. Сейчас эти месяцы - время для стратегических решений. Май расширил наши возможности на поле боя, в частности в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам - всему тому, что может приблизить справедливый мир и дать больше силы нашему украинскому обществу. И это будет", - заявил президент Украины.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты за несколько месяцев достигли незначительных успехов на фронте в Украине, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов у украинских военных. Преимущество россиян исчезает, а их окно для прорыва сужается, пишет Bloomberg.

Также за последние дни украинским защитникам удалось выбить российских оккупантов из центральных кварталов Волчанска Харьковской области. Российские пропагандисты сообщают, что часть оккупантов в городе окружена и отрезана.

Кроме этого, эксперт BILD Юлиан Рёпке сообщил, что уничтожение российской бронетехники становится практически ежедневным явлением из-за ошибок танкистов. Открытые люки, которые оставляют оккупанты, приводят к потерям сотен танков, БТР и БМП в российской армии.

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