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РФ не удалось реализовать Харьковскую операцию: Зеленский сделал важное заявление

Руслана Заклинская
8 июня 2024, 21:00
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Украинские подразделения на Харьковском направлении усилены и будут еще усилены, сказал Владимир Зеленский.
РФ не удалось реализовать Харьковскую операцию: Зеленский сделал важное заявление
ВСУ максимально сдерживают и уничтожают российские подразделения / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 4 отдельная танковая бригада

Российским оккупантам не удалось реализовать свою наступательную операцию на Харьковщине. Украинские защитники получили подкрепление и успешно уничтожают россиян. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Говорил сегодня с Главкомом - в целом о ситуации. Очень весомый результат - то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковскую область. Направление - усилено. И будет еще усилено", - рассказал президент.

Зеленский также заслушал доклад о ситуации на донецких направлениях, где продолжаются наиболее тяжелые бои. По его словам, правительство работает, чтобы обеспечить дополнительные резервы для ВСУ.

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"Сейчас благодаря переговорам и встречам во Франции мы имеем новые решения для украинской обороны - от Франции и Соединенных Штатов. Спасибо, друзья! Есть прогресс и по артиллерии, включая производство в Украине снарядов калибра 155, готовим новую производственную платформу. Будет также больше возможностей у нашей боевой авиации и РЭБ. Спасибо Франции и Эммануэлю лично за его инициативу и поддержку наших предложений по тренировке наших воинов и обеспечению бригад. Вместе мы готовим новую системную основу для тренировки подразделений украинской армии", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что уже есть договоренности с партнерами о дополнительных системах ПВО для Украины. Некоторые из этих решений будут реализованы оперативно, а часть - ближе к осени.

"Уже почти подготовлены и новые соглашения по безопасности для Украины. Сейчас эти месяцы - время для стратегических решений. Май расширил наши возможности на поле боя, в частности в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам - всему тому, что может приблизить справедливый мир и дать больше силы нашему украинскому обществу. И это будет", - заявил президент Украины.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты за несколько месяцев достигли незначительных успехов на фронте в Украине, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов у украинских военных. Преимущество россиян исчезает, а их окно для прорыва сужается, пишет Bloomberg.

Также за последние дни украинским защитникам удалось выбить российских оккупантов из центральных кварталов Волчанска Харьковской области. Российские пропагандисты сообщают, что часть оккупантов в городе окружена и отрезана.

Кроме этого, эксперт BILD Юлиан Рёпке сообщил, что уничтожение российской бронетехники становится практически ежедневным явлением из-за ошибок танкистов. Открытые люки, которые оставляют оккупанты, приводят к потерям сотен танков, БТР и БМП в российской армии.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

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