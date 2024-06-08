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Преимущество армии РФ разрушается, у россиян заканчивается время для прорыва - Bloomberg

Алёна Воронина
8 июня 2024, 15:41
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У российских оккупантов сужается окно для прорыва на фронте.
Преимущество армии РФ разрушается, у россиян заканчивается время для прорыва - Bloomberg
Преимущество армии РФ разрушается, у россиян заканчивается время для прорыва на фронте/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

Российская оккупационная армия за несколько месяцев достигла лишь ограниченных успехов на фронте в Украине, даже несмотря на то, что украинские военные в этот период времени испытывали нехватку оружия и боеприпасов. Преимущество российских оккупантов начинает разрушаться.

При этом сужается окно для российского прорыва. Об этом пишет Bloomberg.

Попытка захватчиков открыть новый фронт на северо-западе Украины в Харьковской области выглядит неудачной. В то же время в издании напомнили заявление украинской стороны о том, что защитники Украины наносят оккупантам "очень большие потери" в боях вокруг города Волчанск на Харьковщине.

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После взятия города Авдеевка в Донецкой области, который оккупанты захватили в феврале этого года, российским захватчикам не удалось существенно продвинуться на фронте. Также в издании напомнили, что российские оккупационные войска уже на протяжении нескольких недель пытаются захватить ключевой населенный пункт Часов Яр на востоке Донецкой области.

"Российская стратегия истощения сил Украины является очень дорогой и кровавой для самой российской армии. Она может привести к чрезмерному истощению сил с российской стороны, что, в свою очередь, дает украинцам шанс на контрнаступление", - считает руководитель московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Издание Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что армия РФ будет наступать большую часть года, но может столкнуться с проблемой. Украинские военные уже имеют достаточно артиллерийских боеприпасов для уничтожения вражеской техники, поэтому у оккупантов может появиться серьезная проблема.

Также ранее сообщалось, что ВСУ пошли в контратаку и освободили несколько кварталов Волчанска. Российские войска отходят и атакуют потерянные районы авиацией, сообщает Юлиан Рёпке.

Напомним, дроны пролетели 1000 километров и атаковали аэродром РФ - стали известны детали спецоперации. Дроны долетели до военного аэродрома, с которого взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, чтобы наносить удары по Украине.

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