Армия РФ будет наступать большую часть года, но может столкнуться с проблемой - NYT

Страна-агрессор Россия сохраняет преимущество в живой силе и огневой мощи. Российская оккупационная армия, вероятно, продолжит осуществлять наступления на фронте. В целом наступления оккупантов могут продолжаться большую часть этого года.

Но российские захватчики могут столкнуться с серьезной проблемой - нехваткой танков и бронетехники. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова старшего научного сотрудника Евроазиатской программы Института исследований внешней политики Роба Ли.

По словам лейтенанта Дениса Ярославского, который воюет на Харьковском направлении, РФ может столкнуться с нехваткой техники благодаря тому, что украинские военные уже имеют достаточно артиллерийских боеприпасов для уничтожения вражеской техники.

В материале NYT отмечается, что американский пакет военной помощи, предоставление которого приняли в апреле этого года, уже облегчил защитникам Украины защиту позиций. Однако наступление российских оккупантов американское оружие пока не остановило.

Также отмечается, что украинские и западные военные аналитики сходятся на том, что стратегия России по открытию нового фронта к северу от Харькова имела за цель растянуть ограниченные силы украинского войска и ослабить оборону украинских воинов на востоке и юге Украины. Однако, по мнению Роба Ли, российские захватчики не получили выгоды из своего наступления на Харьковском направлении.

