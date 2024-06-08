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Армия РФ будет наступать большую часть года, но может столкнуться с проблемой - NYT

Алёна Воронина
8 июня 2024, 10:11обновлено 8 июня, 10:56
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Украинские военные уже имеют достаточно артиллерийских боеприпасов для уничтожения вражеской техники, поэтому у оккупантов может появиться серьезная проблема.
Российские военные, российские танки
Армия РФ будет наступать большую часть года, но может столкнуться с проблемой/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Полтавская ОВА

Страна-агрессор Россия сохраняет преимущество в живой силе и огневой мощи. Российская оккупационная армия, вероятно, продолжит осуществлять наступления на фронте. В целом наступления оккупантов могут продолжаться большую часть этого года.

Но российские захватчики могут столкнуться с серьезной проблемой - нехваткой танков и бронетехники. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова старшего научного сотрудника Евроазиатской программы Института исследований внешней политики Роба Ли.

По словам лейтенанта Дениса Ярославского, который воюет на Харьковском направлении, РФ может столкнуться с нехваткой техники благодаря тому, что украинские военные уже имеют достаточно артиллерийских боеприпасов для уничтожения вражеской техники.

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"Наша артиллерия поражает скопления российских войск... Ранее наши артиллерийские батареи были очень осторожны с количеством снарядов, которые они могли использовать", - сказал он.

В материале NYT отмечается, что американский пакет военной помощи, предоставление которого приняли в апреле этого года, уже облегчил защитникам Украины защиту позиций. Однако наступление российских оккупантов американское оружие пока не остановило.

Также отмечается, что украинские и западные военные аналитики сходятся на том, что стратегия России по открытию нового фронта к северу от Харькова имела за цель растянуть ограниченные силы украинского войска и ослабить оборону украинских воинов на востоке и юге Украины. Однако, по мнению Роба Ли, российские захватчики не получили выгоды из своего наступления на Харьковском направлении.

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, в Крыму и в России ночью прогремели взрывы. Громкие взрывы ночью раздавались в Балаклаве и Севастополе, в частности в море возле Стрелецкой бухты. Неспокойно было и на территории РФ - в Краснодарском крае.

Также ранее сообщалось, что РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59 - сбить удалось не все. Оккупанты атаковали Украину из Курской области РФ и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Часть вражеских целей не удалось сбить.

В ISW рассказали, чего ждать от диктатора и какую "теорию победы" придумал Путин. Путин, вероятно, считает, что россияне смогут использовать свои преимущества в живой силе и технике для подавления украинских сил, говорят аналитики ISW.

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