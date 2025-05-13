Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Драить не нужно - эксперты назвали средство, которое уничтожит налет в унитазе за ночь

Руслана Заклинская
13 мая 2025, 12:13
37
Среди множества чистящих средств один натуральный метод заслуживает особого внимания.
Драить не нужно - эксперты назвали средство, которое уничтожит налет в унитазе за ночь
Как отчистить унитаз от известкового налета / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Почему лимонная кислота лучше белого уксуса в уходе за сантехникой
  • Как правильно использовать лимонную кислоту
  • Как часто нужно чистить унитаз

В борьбе с известковым налетом в ванной комнате часто приходится прибегать к агрессивным химическим средствам, которые не только имеют резкий запах, но и могут быть вредными для здоровья и окружающей среды. Главред узнал о простом, натуральном и одновременно чрезвычайно эффективном способе, который способен изменить правила игры в уходе за санузлом.

По словам специалистов компании Molly Maid, которая специализируется на профессиональной уборке, регулярное и правильное использование соответствующего средства "помогает предотвратить образование известкового налета и эффективно удаляет неэстетичные пятна с кольца унитаза".

В отличие от белого уксуса, который тоже считается домашним способом борьбы с налетом, лимонная кислота работает мягко, но глубоко, пишет Daily Express. Она эффективно расщепляет минеральные отложения, не повреждая поверхность сантехники. К тому же, она не выделяет резкого запаха, что делает ее идеальным выбором для ежедневной уборки.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как использовать лимонную кислоту

Процесс чистки унитаза с помощью лимонной кислоты очень прост:

  1. Подготовьте раствор: разбавьте лимонную кислоту водой.
  2. Налейте в чашу унитаза: убедитесь, что раствор покрывает все места с известковым налетом.
  3. Оставьте на несколько часов или на ночь: чем дольше кислота взаимодействует с отложениями - тем эффективнее очистка.
  4. Вычистите щеткой: утром просто потрите унитаз - и увидите, как налет исчезает.
  5. Смойте воду: остатки кислоты смываются вместе с загрязнением.

В видео с канала "Советы для дома" показан простой и естественный способ очистки унитаза от известкового налета и ржавчины. В горячую воду (80 градусов) нужно добавить 50 г лимонной кислоты. Количество лимонной кислоты зависит от толщины налета. Горячий раствор выливать в унитаз нельзя, его нужно охладить.

Если на стенках унитаза есть налет и ржавые подтеки, их нужно обработать ершиком. Для серьезного налета лучше смочить тряпки в растворе лимонной кислоты и обклеить ими унитаз на ночь.

Смотрите видео с применением этого способа в YouTube-канале "Советы для дома":

"Не игнорируйте сигналы налета - лучше действовать вовремя. Иногда достаточно лишь терпения и одного средства из кухонного шкафа", - говорят в Molly Maid.

Если налет не исчез полностью после первого применения - не сдавайтесь. Повторите процедуру или оставьте средство на дольше. А в особо запущенных случаях можно прибегнуть к профессиональной чистке.

Регулярная чистка - залог сияющей чистоты. В Molly Maid рекомендуют чистить унитаз хотя бы раз в неделю, чтобы предотвратить накопление известкового налета, пятен и запахов.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ванная налет лайфхак уборка унитаз
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Жемчужина" и 5 регионов: у Трампа раскрыли темы переговоров Украины и РФ

"Жемчужина" и 5 регионов: у Трампа раскрыли темы переговоров Украины и РФ

11:14Война
Зеленский готов к прямому разговору в Стамбуле только с Путиным - Подоляк

Зеленский готов к прямому разговору в Стамбуле только с Путиным - Подоляк

11:05Война
Трамп поставил ультиматум Украине и РФ: Виткофф рассказал, что требуют США

Трамп поставил ультиматум Украине и РФ: Виткофф рассказал, что требуют США

09:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
Людей призвали выносить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

Людей призвали выносить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

Как избавиться от березки: почему она опасна и как с ней эффективно бороться

Как избавиться от березки: почему она опасна и как с ней эффективно бороться

Мокрый снег и дожди накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

Мокрый снег и дожди накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

12:13

Драить не нужно - эксперты назвали средство, которое уничтожит налет в унитазе за ночь

12:02

Первый полуфиналом Евровидения: букмекеры резко изменили ставки на победу Украины

11:59

Цены на продукты растут с бешеной скоростью: в НБУ сообщили, что подорожало

11:49

Почему нужно сохранять тишину и покой 14 мая: какой праздник и день ангела

11:33

Почему не растет петрушка: 4 секрета для огромного урожаяВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:14

"Жемчужина" и 5 регионов: у Трампа раскрыли темы переговоров Украины и РФ

11:05

Зеленский готов к прямому разговору в Стамбуле только с Путиным - Подоляк

10:57

Китайский гороскоп на завтра 14 мая: Козлам - стресс, Собакам - разочарования

10:49

"Нужны пожарники": Катя Кузнецова снялась в новом видеоВидео

Реклама
10:45

3 знака зодиака, которым повезет до конца мая

10:42

Повышение тарифов на холодную воду в Украине началось: Попенко указал на нюанс

10:42

ЕС готовит способ обхода вето Венгрии для введения санкций против РФ – FT

10:36

Состоится ли встреча Зеленского и Путина в Турции: в ISW указали на важные нюансы

10:17

"Трещины в отношениях": что произошло между Фреймут и Притулой на самом деле

09:56

Трамп поставил ультиматум Украине и РФ: Виткофф рассказал, что требуют США

09:33

Сделка по недрам с США не принесет результатов в ближайшее 10-15 лет - FT

09:29

Путин может напасть на Запад: в Бундестаге назвали сроки

09:17

"Отвечает за себя сама": сестра Софии Ротару впервые выдала правду о ее позиции

09:14

Голливуд в шоке: Леонардо Ди Каприо собрался жениться

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Реклама
08:55

Евровидение 2025 - где смотреть первый полуфинал

08:48

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:44

У Трампа есть способ уничтожить оружейный бизнес РФ - The Telegraph

08:38

Гороскоп Таро на сегодня 13 мая: Близнецам - быть осторожными, Водолеям придется выбирать

08:24

Переговоры в Стамбуле: в РФ выдвинули условие Киеву для достижения прогресса

08:10

"Мирный" план Путина: эскалация войнымнение

08:06

"Данного персонажа изучат": что грозит Валерию Меладзе в Латвии

07:43

Европа поставила на паузу решение о санкциях против РФ: в Bloomberg назвали причину

06:56

В Лондоне состоялся саммит по Украине: что решили страны группы Веймар+

06:10

МИД Китая поддержал идею 30-дневного перемирия: что это значит?мнение

06:00

С секретным ингредиентом - рецепт идеального запеченного картофеля

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках с дельфином за 11 секунд

05:15

Видели все, но причину знают единицы: кто и почему стучит по колесам поездаВидео

04:35

Что такое "осоння": лишь единицы знают точный ответВидео

04:00

Видели почти все украинцы: что означает фонтан на банкноте 500 гривенВидео

03:42

Гороскоп на завтра 14 мая: Ракам - неожиданный успех, Козерогам - похвала

02:30

"Война продолжится": мрачный прогноз генерала-разведчика о переговорах в Турции

02:04

В столице Ливии раздается стрельба: СМИ раскрыли причину столкновенийВидео

01:30

Брат Кейт Миддлтон впервые рассказал, как семья справлялась с ее онкологией

01:09

Авто тратит больше, чем надо: эксперт поделился советами, как сэкономить топливо

Реклама
00:17

Брюссель согласовал дополнительное финансирование для Украины: СМИ раскрыли сумму

12 мая, понедельник
23:37

В РФ придумали циничную отговорку от 30-дневного перемирия и "набросились" на Запад

23:29

Звягель вернулся к своим корням: как менялось название города на протяжении вековВидео

22:39

РФ официально признали виновной в сбитии рейса MH17 в Донецкой области: что дальше

22:38

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

22:33

РФ готовит массированную атаку: эксперт предупредил об угрозе удара "Орешником"

22:13

Бен Аффлек ревнует бывшую девушку к Тому Крузу - детали

22:02

"Об этом никто не говорил": настоящая причина ДТП, в котором погибла Поплавская

22:00

Переговоры Зеленского и Путина и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:31

Гербициды - эффективный способ борьбы с сорняками на огороде

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять