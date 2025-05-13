Драить не нужно - эксперты назвали средство, которое уничтожит налет в унитазе за ночь

Среди множества чистящих средств один натуральный метод заслуживает особого внимания.

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Как отчистить унитаз от известкового налета / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Почему лимонная кислота лучше белого уксуса в уходе за сантехникой

Как правильно использовать лимонную кислоту

Как часто нужно чистить унитаз

В борьбе с известковым налетом в ванной комнате часто приходится прибегать к агрессивным химическим средствам, которые не только имеют резкий запах, но и могут быть вредными для здоровья и окружающей среды. Главред узнал о простом, натуральном и одновременно чрезвычайно эффективном способе, который способен изменить правила игры в уходе за санузлом.

По словам специалистов компании Molly Maid, которая специализируется на профессиональной уборке, регулярное и правильное использование соответствующего средства "помогает предотвратить образование известкового налета и эффективно удаляет неэстетичные пятна с кольца унитаза".

В отличие от белого уксуса, который тоже считается домашним способом борьбы с налетом, лимонная кислота работает мягко, но глубоко, пишет Daily Express. Она эффективно расщепляет минеральные отложения, не повреждая поверхность сантехники. К тому же, она не выделяет резкого запаха, что делает ее идеальным выбором для ежедневной уборки.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как использовать лимонную кислоту

Процесс чистки унитаза с помощью лимонной кислоты очень прост:

Подготовьте раствор: разбавьте лимонную кислоту водой. Налейте в чашу унитаза: убедитесь, что раствор покрывает все места с известковым налетом. Оставьте на несколько часов или на ночь: чем дольше кислота взаимодействует с отложениями - тем эффективнее очистка. Вычистите щеткой: утром просто потрите унитаз - и увидите, как налет исчезает. Смойте воду: остатки кислоты смываются вместе с загрязнением.

В видео с канала "Советы для дома" показан простой и естественный способ очистки унитаза от известкового налета и ржавчины. В горячую воду (80 градусов) нужно добавить 50 г лимонной кислоты. Количество лимонной кислоты зависит от толщины налета. Горячий раствор выливать в унитаз нельзя, его нужно охладить.

Если на стенках унитаза есть налет и ржавые подтеки, их нужно обработать ершиком. Для серьезного налета лучше смочить тряпки в растворе лимонной кислоты и обклеить ими унитаз на ночь.

Смотрите видео с применением этого способа в YouTube-канале "Советы для дома":

"Не игнорируйте сигналы налета - лучше действовать вовремя. Иногда достаточно лишь терпения и одного средства из кухонного шкафа", - говорят в Molly Maid.

Если налет не исчез полностью после первого применения - не сдавайтесь. Повторите процедуру или оставьте средство на дольше. А в особо запущенных случаях можно прибегнуть к профессиональной чистке.

Регулярная чистка - залог сияющей чистоты. В Molly Maid рекомендуют чистить унитаз хотя бы раз в неделю, чтобы предотвратить накопление известкового налета, пятен и запахов.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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