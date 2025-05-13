Драить не нужно - эксперты назвали средство, которое уничтожит налет в унитазе за ночь

Вы узнаете:
- Почему лимонная кислота лучше белого уксуса в уходе за сантехникой
- Как правильно использовать лимонную кислоту
- Как часто нужно чистить унитаз
В борьбе с известковым налетом в ванной комнате часто приходится прибегать к агрессивным химическим средствам, которые не только имеют резкий запах, но и могут быть вредными для здоровья и окружающей среды. Главред узнал о простом, натуральном и одновременно чрезвычайно эффективном способе, который способен изменить правила игры в уходе за санузлом.
По словам специалистов компании Molly Maid, которая специализируется на профессиональной уборке, регулярное и правильное использование соответствующего средства "помогает предотвратить образование известкового налета и эффективно удаляет неэстетичные пятна с кольца унитаза".
В отличие от белого уксуса, который тоже считается домашним способом борьбы с налетом, лимонная кислота работает мягко, но глубоко, пишет Daily Express. Она эффективно расщепляет минеральные отложения, не повреждая поверхность сантехники. К тому же, она не выделяет резкого запаха, что делает ее идеальным выбором для ежедневной уборки.
Как использовать лимонную кислоту
Процесс чистки унитаза с помощью лимонной кислоты очень прост:
- Подготовьте раствор: разбавьте лимонную кислоту водой.
- Налейте в чашу унитаза: убедитесь, что раствор покрывает все места с известковым налетом.
- Оставьте на несколько часов или на ночь: чем дольше кислота взаимодействует с отложениями - тем эффективнее очистка.
- Вычистите щеткой: утром просто потрите унитаз - и увидите, как налет исчезает.
- Смойте воду: остатки кислоты смываются вместе с загрязнением.
В видео с канала "Советы для дома" показан простой и естественный способ очистки унитаза от известкового налета и ржавчины. В горячую воду (80 градусов) нужно добавить 50 г лимонной кислоты. Количество лимонной кислоты зависит от толщины налета. Горячий раствор выливать в унитаз нельзя, его нужно охладить.
Если на стенках унитаза есть налет и ржавые подтеки, их нужно обработать ершиком. Для серьезного налета лучше смочить тряпки в растворе лимонной кислоты и обклеить ими унитаз на ночь.
Смотрите видео с применением этого способа в YouTube-канале "Советы для дома":
"Не игнорируйте сигналы налета - лучше действовать вовремя. Иногда достаточно лишь терпения и одного средства из кухонного шкафа", - говорят в Molly Maid.
Если налет не исчез полностью после первого применения - не сдавайтесь. Повторите процедуру или оставьте средство на дольше. А в особо запущенных случаях можно прибегнуть к профессиональной чистке.
Регулярная чистка - залог сияющей чистоты. В Molly Maid рекомендуют чистить унитаз хотя бы раз в неделю, чтобы предотвратить накопление известкового налета, пятен и запахов.
Вас также может заинтересовать:
- Без хлора и за считанные секунды: как эффективно уничтожить плесень в ванной
- Быстро и без химии: как навсегда удалить пятна ржавчины с ванны
- 2 лучших способа, чем отмыть ржавчину в ванной: от пятен даже следа не останется
Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред