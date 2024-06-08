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Путин придумал новую "теорию победы": в ISW рассказали, чего ждать от диктатора

Мария Николишин
8 июня 2024, 08:43
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Путин, вероятно, считает, что россияне смогут использовать свои преимущества в живой силе и технике для подавления украинских сил, говорят аналитики ISW.
Путин придумал новую 'теорию победы': в ISW рассказали, чего ждать от диктатора
Путин сформулировал "теорию победы" в войне в Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Президент страны-агрессора России Владимир Путин 7 июня во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме сформулировал "теорию победы" в войне в Украине. Как отмечают аналитики Института изучения войны, она предполагает, что российские войска смогут продолжать постепенное наступление в течение неопределенного времени, не давая Украине провести успешные контрнаступательные операции.

Кроме того, по словам аналитиков, оценка Путина относительно того, что Россия может "выдавить" украинские войска со всех земель, которые она желает оккупировать, допускает, что Украина не будет получать дополнительной живой силы и техники, необходимых для предотвращения попыток России продвигаться по фронту.

"Украинские силы ранее показали, что когда они хорошо обеспечены, они могут помешать российским войскам достичь даже незначительных тактических успехов и начать контрнаступательные операции, которые освобождают важную в оперативном плане территорию", - отмечают аналитики.

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Аналитики добавляют, что Украине следует как можно скорее остановить российскую инициативу на фронте, поскольку "российские силы получают множество выгод".

""Теория победы" Путина основывается на способности России пережить и преодолеть обещанную Западом помощь по безопасности Украине. Это указывает на то, что Путин, вероятно, считает, что россияне смогут использовать свои преимущества в живой силе и технике для подавления украинских сил", - говорится в отчете ISW.

Аналитики добавляют, что эта теория российского руководителя основывается на предположении, что Запад откажется от Украины ради победы России или по собственной воле.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины провели успешное контрнаступление и смогли отбить населенный пункт Калиновка, находящийся севернее города Часов Яр в Донецкой области.

В то же время, спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ситуация на Покровском направлении, которое стало в последнее время одним из самых горячих на фронте, говорит о том, что РФ, вероятно, пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.

Кроме того, в Волчанске Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Ситуация остается напряженной по всему анклаву, который смогли захватить российские оккупанты.

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война в Украине Владимир Путин война России и Украины Институт изучения войны
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