Людей призвали не заказывать в самолете два популярных напитка: в чем причина

Вы узнаете:
- Какие напитки не стоит пить в самолете
- С чем это связано
Бортпроводница Кэт Камалани в TikTok призвала людей избегать определенного напитка в самолете, назвав его отвратительным.
В частности, она сказала, что не стоит употреблять жидкость, которая не находится в банке или бутылке, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
Какие напитки не стоит заказывать в самолете
По словам Кэт, причина в том, что резервуары для воды на самолете никогда не моют.
"Поговорите со стюардессой. Мы редко пьем кофе или чай. Они происходят из одного резервуара для воды", - заявила она.
Женщина также посоветовала родителям избегать использования этой горячей воды для смешивания детских смесей из-за сомнительных гигиенических стандартов.
"Вода, используемая для чая и кофе в самолетах, поступает из больших резервуаров, которым, скажем так, не уделяется столько же внимания, сколько вашему кухонному крану дома", - говорится в сообщении.
Почему в самолете не стоит пить чай и кофе - видео:
@getlostwebsite You won't be drinking the water on planes after this (@Kat Kamalani) #flightattendant#airplane#secrets#didyouknow♬ original sound - Get Lost
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