Людей призвали не заказывать в самолете два популярных напитка: в чем причина

Бортпроводница рассказала интересные факты о чае и кофе в самолете.

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Почему в самолете не стоит пить кофе / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Какие напитки не стоит пить в самолете

С чем это связано

Бортпроводница Кэт Камалани в TikTok призвала людей избегать определенного напитка в самолете, назвав его отвратительным.

В частности, она сказала, что не стоит употреблять жидкость, которая не находится в банке или бутылке, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Какие напитки не стоит заказывать в самолете

По словам Кэт, причина в том, что резервуары для воды на самолете никогда не моют.

"Поговорите со стюардессой. Мы редко пьем кофе или чай. Они происходят из одного резервуара для воды", - заявила она.

Женщина также посоветовала родителям избегать использования этой горячей воды для смешивания детских смесей из-за сомнительных гигиенических стандартов.

"Вода, используемая для чая и кофе в самолетах, поступает из больших резервуаров, которым, скажем так, не уделяется столько же внимания, сколько вашему кухонному крану дома", - говорится в сообщении.

Почему в самолете не стоит пить чай и кофе - видео:

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