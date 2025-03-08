Почему нельзя аплодировать пилоту при посадке самолета: объяснение стюардессы

Стюардесса рассказала, что думают бортпроводники об аплодисментах после посадки.

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Почему не стоит хлопать в ладоши после посадки самолета / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Почему авиаэксперты не рекомендуют хлопать после приземления

Как правильно выразить благодарность экипажу

Аплодисменты после приземления самолета остаются популярной, но в то же время спорной традицией среди пассажиров. Некоторые считают это искренней благодарностью экипажу за безопасный полет, тогда как другие считают такое поведение неуместным. В последнее время дискуссии относительно этой привычки активизировались, особенно после видео стюардессы Барбары Бацильери в TikTok, пишет Главред.

Бортпроводница объяснила, что пилоты не слышат оваций из-за звукоизоляции кабины.

видео дня

Кроме того, посадка еще не означает завершение полета - в этот момент возможны технические неисправности, в частности отказ тормозной системы или проблемы с реверсом тяги. Поэтому, по ее мнению, аплодировать стоит только после полной остановки самолета.

"Лучше дождаться полной остановки и отключения табло "Ремень безопасности", прежде чем праздновать успешный полет", - советует стюардесса.

Не все согласны с таким подходом. Некоторые пассажиры и эксперты авиаиндустрии считают, что аплодисменты - это не вопрос безопасности, а элемент культуры и традиций.

Эксперт по путешествиям Джемма Браун отмечает, что такая реакция может даже выглядеть неуважением к пилотам, ведь успешная посадка - это их ежедневная работа.

"Если вы действительно хотите выразить свою благодарность, просто скажите спасибо пилотам и экипажу при выходе. Они обычно стоят у выхода, и это гораздо более личный и уважительный способ показать благодарность", - объясняет Браун.

Рассказываем также интересную историю о том, как женщина получила неожиданную записку от пилота.

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