Почему нельзя аплодировать пилоту при посадке самолета: объяснение стюардессы

О чем речь:
- Почему авиаэксперты не рекомендуют хлопать после приземления
- Как правильно выразить благодарность экипажу
Аплодисменты после приземления самолета остаются популярной, но в то же время спорной традицией среди пассажиров. Некоторые считают это искренней благодарностью экипажу за безопасный полет, тогда как другие считают такое поведение неуместным. В последнее время дискуссии относительно этой привычки активизировались, особенно после видео стюардессы Барбары Бацильери в TikTok, пишет Главред.
Бортпроводница объяснила, что пилоты не слышат оваций из-за звукоизоляции кабины.
Кроме того, посадка еще не означает завершение полета - в этот момент возможны технические неисправности, в частности отказ тормозной системы или проблемы с реверсом тяги. Поэтому, по ее мнению, аплодировать стоит только после полной остановки самолета.
"Лучше дождаться полной остановки и отключения табло "Ремень безопасности", прежде чем праздновать успешный полет", - советует стюардесса.
@barbiebac.ok
aplausos si o no?♬ sonido original - Barbiebac La Azafata
Не все согласны с таким подходом. Некоторые пассажиры и эксперты авиаиндустрии считают, что аплодисменты - это не вопрос безопасности, а элемент культуры и традиций.
Эксперт по путешествиям Джемма Браун отмечает, что такая реакция может даже выглядеть неуважением к пилотам, ведь успешная посадка - это их ежедневная работа.
"Если вы действительно хотите выразить свою благодарность, просто скажите спасибо пилотам и экипажу при выходе. Они обычно стоят у выхода, и это гораздо более личный и уважительный способ показать благодарность", - объясняет Браун.
Рассказываем также интересную историю о том, как женщина получила неожиданную записку от пилота.
Больше интересных новостей:
- В Украине наткнулись на редкие куклы в секонд-хенде: стоят целое состояние
- Скука, болезнь или желание пакостить: почему в котов "вселяется демон" ночью
- Как сохранить букет с 8 марта свежим надолго: 5 простых шагов для долговечности
TikTok
TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред