Придерживаясь этих простых правил, вы сможете дольше наслаждаться свежестью своих любимых цветов.

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Как сохранить свежесть букета в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

О чем речь:

5 легких и полезных правил ухода за срезанными цветами

Цветы дольше будут оставаться свежими, если обрезать стебли правильно

8 марта - праздник, когда красивый букет является едва ли не самым популярным подарком. Главред со ссылкой на The Plant Gallery предлагает пять легких и действенных способов продлить жизнь срезанным цветам.

Придерживаться этих рекомендаций просто - большинство из них нужно выполнять всего раз в несколько дней, и они займут у вас не больше минуты.

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1. Скорее в воду

Чтобы цветы сохраняли свежесть, сразу после покупки поставьте их в воду. Вы можете сделать это еще до того, как обрежете или аранжируете букет - главное, чтобы стебли как можно быстрее начали поглощать влагу.

2. Обрезайте стебли и убирайте лишние листья

Каждые 2-3 дня обновляйте срез стеблей - желательно делать это под углом, чтобы цветы лучше впитывали воду. Удаляйте листья, которые попадают в воду, чтобы предотвратить развитие бактерий и продлить свежесть букета.

3. Минимум солнца и сквозняков

Срезанные цветы не любят прямых солнечных лучей и перепадов температур. Чтобы они дольше оставались свежими, держите букет в прохладном месте, подальше от окон, обогревателей и кондиционеров.

4. Меняйте воду регулярно

Мутная вода ускоряет гибель цветов, поэтому каждые 2-3 дня меняйте ее на свежую. Это предотвратит размножение бактерий и обеспечит цветы чистой влагой.

5. Добавляйте подкормки

Если у вас есть специальная подкормка для цветов - добавляйте ее в воду. Если же нет, приготовьте собственный раствор: смешайте 1 литр воды, 2 ст. ложки лимонного сока, 1 ст. ложку сахара и ½ ч. ложки отбеливателя. Такая смесь продлит жизнь вашего букета.

"Цветы - это простой способ улучшить ваше пространство, принести природу в дом, и, да, подарить вам то теплое и приятное ощущение, которое может сделать только что-то такое прекрасное. Так почему бы не сделать так, чтобы ваши цветы, и, да, ваши деньги, служили дольше?", - говорят эксперты.

8 марта - особый день, однако, к сожалению, в праздник Украину побеспокоит магнитная буря. Вот, как сделать ее влияние на эти выходные не таким болезненным.

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Что известно о The Plant Gallery? The Plant Gallery - предприятие, связанное с растениями, цветоводством и ландшафтным дизайном. Оно предлагает высококачественные садоводческие услуги в Большом Новом Орлеане, включая ландшафтный дизайн для жилых и коммерческих объектов, уход за газоном и обслуживание, доставку цветов, прокат и декор для событий.

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