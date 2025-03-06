В Украине наткнулись на редкие куклы в секонд-хенде: стоят целое состояние

О чем речь:
- Украинец купил старые куклы, а они оказались коллекционными
- Случайная находка в секонд-хенде может принести серьезную прибыль
Украинец сделал неожиданную находку в секонд-хенде - он наткнулся на редкие коллекционные куклы, которые могут принести немалую прибыль, сообщает 24 Канал со ссылкой на TikTok-блогера @mamed_style.
Среди бесценности на секондах и барахолках иногда попадаются настоящие раритеты, которые имеют высокую ценность среди коллекционеров, отмечает Главред.
Автор видео рассказал, что случайно нашел несколько уникальных кукол 1978 года и решил приобрести их. Всего три куклы обошлись ему в 358 гривен, хотя на международных торговых площадках их стоимость составляет от 80 до 130 долларов за одну.
@mamed_style Inst:Zone_Comforta_576 #секондчек#рекомендации#тренды#глобальныерекомендации#рек#находкинасеконде#секондхенд♬ International Mafia - Sero Produktion Beats
Эта находка вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. Некоторые не могли поверить, что старые игрушки могут стоить таких денег, тогда как другие пользователи отметили, что он сделал настоящий "улов":
- "Действительно есть люди которые их покупают? Я бы и за бесплатно их не взяла, какие-то они жуткие".
- "У меня также одна есть, ребенок долго ее боялся".
- "Они потом оживут, и всем хана. Они мне на Чаки похожи".
Также объясняем, что из секонд-хенда не стоит покупать и за копейки.
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TikTok
TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.
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