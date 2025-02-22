Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Может быть опасным: почему надо избавляться от запаха секонда и как это сделать

Даяна Швец
22 февраля 2025, 15:56
79
Одежда б/у привлекает доступной ценой, выбором и возможностью найти брендированные вещи, но сопровождается не очень приятным "шлейфом".
подержанный, запах
Как избавиться от неприятного запаха без лишних усилий / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Чем опасны запахи секонд-хенда
  • Как сделать так, чтобы одежда из секонд-хенда пахла приятно

Покупки в секонд-хендах, благотворительных магазинах или на блошиных рынках часто сопровождаются неприятным запахом, который не всегда исчезает после первой стирки. Как быстро избавиться от запаха подержанной одежды, рассказывает Главред со ссылкой на The Spruce.

Почему вещи из секонд-хенда имеют специфический запах?

Большинство подержанной одежды в украинских секонд-хендах привозят из Европы. Там люди передают ненужные вещи на благотворительность, после чего их дезинфицируют специальными составами, содержащими формальдегид.

видео дня

Это вещество не опасно для здоровья, но может вызвать аллергическую реакцию, поэтому эксперты советуют тщательно стирать такие вещи перед ноской.

Обычный порошок и кондиционер для белья часто не справляются с запахом, и формальдегид испаряется только после нескольких стирок. Однако существуют более эффективные методы.

Как быстро убрать запах секонд-хенда?

  • Проветривание. Сразу после покупки развесьте одежду на балконе или во дворе, желательно на солнце. Ультрафиолетовые лучи уничтожают бактерии и помогают быстрее нейтрализовать запахи. Оптимальное время проветривания - от 12 до 24 часов.
  • Пищевая сода. Сода - природный абсорбент, который прекрасно поглощает запахи. Посыпьте одежду небольшим количеством соды, оставьте на несколько часов или на ночь, а затем вытряхните или постирайте.
  • Столовый уксус. Отличный дезодорант. Разведите уксус водой в пропорции 1:1, перелейте в пульверизатор и распылите на одежду. После высыхания запах исчезнет.
  • Сочетание уксуса и соды. Смешайте уксус и соду до образования пасты, нанесите на ткань на 15 минут, затем смойте водой. Другой вариант - растворить 100 мл уксуса и 50 г соды в 10 л горячей воды, замочить одежду на 8-10 часов, после чего постирать.
  • Кошачий наполнитель. Положите его вместе с вещью в пакет или контейнер на несколько дней.
  • Активированный уголь. Несколько таблеток в пакете с одеждой помогут устранить запах.
  • Газеты. Заверните одежду в бумагу и оставьте на несколько дней, чтобы бумага впитала запахи.

Эти простые методы помогут быстро освежить одежду, чтобы она стала приятной в носке.

Какие только сокровища не найдешь на секонде - недавно женщина купила подсвечник всего за 4 доллара и даже не подозревала о его настоящей стоимости.

Больше новостей о шопинге в секонд-хенде:

Что известно о The Spruce?

Тһе Spruce - это американское издание, которое предлагает практические советы из реальной жизни, которые помогут вам в быту. От советов по декорированию и садоводству до развлечений и инструкций по ремонту дома, The Spruce может показать вам, как это сделать, отметили в издании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

секонд-хенд интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
США требуют слишком много: в CNN узнали, что не так с соглашением об ископаемых

США требуют слишком много: в CNN узнали, что не так с соглашением об ископаемых

17:39Война
На ЧАЭС зафиксирован новый очаг тления: раскрыта правда о радиационном фоне

На ЧАЭС зафиксирован новый очаг тления: раскрыта правда о радиационном фоне

17:27Украина
Трамп имитирует невменяемость: названо главное требование от США к Европе

Трамп имитирует невменяемость: названо главное требование от США к Европе

16:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

Закончится ли война в ближайшие месяцы: четкий прогноз искусственного интеллекта

"Каменских уже слишком старой стала": Потап нашел замену Насте

"Каменских уже слишком старой стала": Потап нашел замену Насте

Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс - Reuters

Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс - Reuters

Гороскоп на завтра 23 февраля: Львам - отдых, Скорпионам - веселье

Гороскоп на завтра 23 февраля: Львам - отдых, Скорпионам - веселье

Позывной "Краснов": в Казахстане заявили, что Трамп завербован КГБ

Позывной "Краснов": в Казахстане заявили, что Трамп завербован КГБ

Последние новости

17:39

США требуют слишком много: в CNN узнали, что не так с соглашением об ископаемых

17:35

Эксперты призвали положить в холодильник туалетную бумагу: в чем причина

17:27

На ЧАЭС зафиксирован новый очаг тления: раскрыта правда о радиационном фоне

17:13

Алину Кабаеву жестко кинули в России

16:50

Трамп имитирует невменяемость: названо главное требование от США к ЕвропеВидео

Сотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпостСотник: Трамп и Путин задумали раздел Европы, Украина – последний форпост
16:39

Украина ожидает новые истребители F-16 от Нидерландов в этом году - Зеленский

16:18

Завершение или продолжение: Горбач сказал, к какой фазе движется война в УкраинеВидео

15:58

Загадка для самых умных: где 3 различия между изображениями мужчины

15:56

Может быть опасным: почему надо избавляться от запаха секонда и как это сделать

Реклама
15:53

Деруны в горшочках: Ярославский показал, как сделать привычное блюдо шедевром

15:22

В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в представителя ТЦК - подробностиФото

15:14

Трамп сделал новое заявление о цифрах помощи Украине

15:00

Китайский гороскоп на завтра 23 февраля: Тиграм - споры, Свиньям - стресс

14:55

Без земли и банок с водой: как быстро вырастить лук на подоконнике

14:41

Уже на 10% дешевле: в Украине резко изменилась цена на популярный продукт

14:27

Накроет весенняя погода: стала известна точная дата потепления в Украине

13:48

РФ может оккупировать весь Донбасс до конца года: назван неутешительный сценарий

13:36

Зеленский не готов подписать соглашение по редкоземельным металлам – Sky News

13:33

Какие цветы посадить, если лето жаркое: лучшие засухоустойчивые многолетникиВидео

13:23

Антон Лирник обратился к чиновникам РФ и назвал их "идиотами"

Реклама
12:54

Отключение Starlink в Украине: в ЦПД сделали важное заявление

12:52

"Друг" Путина Фицо резко сплясал под дудку Трампа и атаковал Зеленского

12:45

Европе придется отправить войска в Украину: Сотник описал выигрышный сценарийВидео

12:13

Дроны СБУ обесточили и остановили важный объект на Кубани - детали

11:46

Самая страшная ночь и операция: Могилевская рассказала о своем состоянииВидео

11:41

Хитрый шаг: в ISW назвали стратегию Путина для победы в войне против Украины

11:39

Пустая трата денег и сил: какие цветы никогда нельзя сажать в тениВидео

11:36

Загадка для самых внимательных: надо найти слово "шляпа" за 5 секунд

11:32

"Иначе будут проблемы": Трамп разразился ультиматумом в адрес Украины

10:35

Умер популярный российский актер и звезда многих сериалов

10:22

Чехия отменит временную защиту для украинцев: стало известно, когда это произойдет

09:59

Рассада вытянулась: в чем причина и как спасти росткиВидео

09:58

На Покровском направлении тяжелые бои: в ВСУ раскрыли детали

09:08

Погиб работник Укрзализныци, есть разрушения: РФ запустила по Украине 162 дронаФото

08:48

Когда Зеленский может подписать соглашение о полезных ископаемых: WSJ узнала дату

08:10

Трамп уже примеряет корону и говорит глупостимнение

07:56

Зеленскому и Путину надо "объединиться": Трамп сделал заявление о завершении войны

06:10

США больше не союзник Украины и Европы?мнение

05:45

Лидеры и мотиваторы: в какие дни рождаются уникальные детиВидео

05:35

"Он его идеал правителя": Горбач объяснил, почему Трамп так восхищен ПутинымВидео

Реклама
05:00

Как правильно проехать сложный перекресток: интересный тест ПДД для умелых водителей

04:36

Гороскоп на завтра 23 февраля: Львам - отдых, Скорпионам - веселье

04:00

Большинство не знает: почему нельзя включать фары перед запуском двигателя авто

03:30

Это не кола: стоматологи назвали популярный напиток, который больше всего вредит зубамВидео

03:00

Где спрятался кот: только люди с "орлиным глазом" найдут пушистика за 5 секунд

02:22

Что должен сделать Трамп, чтобы получить "больший кусок пирога" в УкраинеВидео

00:58

"Больше никаких колебаний": Германия заступилась за Украину перед Трампом

00:01

Готовится соглашение с США: Зеленский провел переговоры с мировыми лидерами

21 февраля, пятница
23:41

"Мир другим и быть не может": Сотник назвал единственную надежду УкраиныВидео

22:48

"Есть Путин - есть Россия": эксперт назвал условие, при котором война остановитсяВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять