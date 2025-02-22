Может быть опасным: почему надо избавляться от запаха секонда и как это сделать

Одежда б/у привлекает доступной ценой, выбором и возможностью найти брендированные вещи, но сопровождается не очень приятным "шлейфом".

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Как избавиться от неприятного запаха без лишних усилий / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Чем опасны запахи секонд-хенда

Как сделать так, чтобы одежда из секонд-хенда пахла приятно

Покупки в секонд-хендах, благотворительных магазинах или на блошиных рынках часто сопровождаются неприятным запахом, который не всегда исчезает после первой стирки. Как быстро избавиться от запаха подержанной одежды, рассказывает Главред со ссылкой на The Spruce.

Почему вещи из секонд-хенда имеют специфический запах?

Большинство подержанной одежды в украинских секонд-хендах привозят из Европы. Там люди передают ненужные вещи на благотворительность, после чего их дезинфицируют специальными составами, содержащими формальдегид.

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Это вещество не опасно для здоровья, но может вызвать аллергическую реакцию, поэтому эксперты советуют тщательно стирать такие вещи перед ноской.

Обычный порошок и кондиционер для белья часто не справляются с запахом, и формальдегид испаряется только после нескольких стирок. Однако существуют более эффективные методы.

Как быстро убрать запах секонд-хенда?

Проветривание. Сразу после покупки развесьте одежду на балконе или во дворе, желательно на солнце . Ультрафиолетовые лучи уничтожают бактерии и помогают быстрее нейтрализовать запахи. Оптимальное время проветривания - от 12 до 24 часов.

Сразу после покупки развесьте одежду на балконе или во дворе, желательно на солнце Ультрафиолетовые лучи уничтожают бактерии и помогают быстрее нейтрализовать запахи. Оптимальное время проветривания - от 12 до 24 часов. Пищевая сода. Сода - природный абсорбент, который прекрасно поглощает запахи. Посыпьте одежду небольшим количеством соды, оставьте на несколько часов или на ночь, а затем вытряхните или постирайте.

Сода - природный абсорбент, который прекрасно поглощает запахи. Посыпьте одежду небольшим количеством соды, оставьте на несколько часов или на ночь, а затем вытряхните или постирайте. Столовый уксус. Отличный дезодорант . Разведите уксус водой в пропорции 1:1, перелейте в пульверизатор и распылите на одежду. После высыхания запах исчезнет.

Отличный дезодорант Разведите уксус водой в пропорции 1:1, перелейте в пульверизатор и распылите на одежду. После высыхания запах исчезнет. Сочетание уксуса и соды. Смешайте уксус и соду до образования пасты, нанесите на ткань на 15 минут, затем смойте водой. Другой вариант - растворить 100 мл уксуса и 50 г соды в 10 л горячей воды, замочить одежду на 8-10 часов, после чего постирать.

Смешайте уксус и соду до образования пасты, нанесите на ткань на 15 минут, затем смойте водой. Другой вариант - растворить 100 мл уксуса и 50 г соды в 10 л горячей воды, замочить одежду на 8-10 часов, после чего постирать. Кошачий наполнитель. Положите его вместе с вещью в пакет или контейнер на несколько дней.

Положите его вместе с вещью в пакет или контейнер на несколько дней. Активированный уголь. Несколько таблеток в пакете с одеждой помогут устранить запах.

Несколько таблеток в пакете с одеждой помогут устранить запах. Газеты. Заверните одежду в бумагу и оставьте на несколько дней, чтобы бумага впитала запахи.

Эти простые методы помогут быстро освежить одежду, чтобы она стала приятной в носке.

Какие только сокровища не найдешь на секонде - недавно женщина купила подсвечник всего за 4 доллара и даже не подозревала о его настоящей стоимости.

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Что известно о The Spruce? Тһе Spruce - это американское издание, которое предлагает практические советы из реальной жизни, которые помогут вам в быту. От советов по декорированию и садоводству до развлечений и инструкций по ремонту дома, The Spruce может показать вам, как это сделать, отметили в издании.

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