Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Ольга Фреймут рассказала, почему ее муж не может отказаться от паспорта России

Алена Кюпели
9 мая 2025, 21:45
467
Ольга Фреймут рассказала о том, почему ее муж не может избавиться от своего паспорта РФ.
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут рассказала про паспорт мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Кратко:

  • По какому паспорту живет муж Ольги Фреймут
  • Почему он не может избавиться от паспорта РФ

Украинская известная ведущая Ольга Фреймут рассказала о том, почему ее муж, который по ее словам, нравился телеведущей Маше Ефросининой, не может отказаться от паспорта террористической России.

Об этом знаменитость поделилась в интервью Рамине Эсхакзай.

На вопрос о том, имеет ли муж Фреймут российский паспорт, она сказала, что на данный момент ее муж пользуется паспортом Казахстана. "От российского паспорта он не может отказаться, потому что для этого, ему нужно будет поехать в Россию и взять какую-то справку. Поэтому люди, у которых есть российский паспорт не могут отказаться от него так легко, даже если бы хотели", - пояснила Ольга.

Ольга Фреймут о паспорте мужа
Ольга Фреймут о паспорте мужа / Скриншот YouTube

Она также добавила, что у ее мужа в данный момент - вид на жительство в Украине.

Фреймут
Ольга Фреймут / instagram.com/freimutolia

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее Ольга Фреймут рассказала, как поляк нецензурно высказался в ее сторону, когда такси, на котором она ехала, не смогло проехать через шлагбаум из-за сбоя системы.

Ранее также дочь телеведущей Злата Митчелл, которая живет в США, сообщила поклонникам о переменах в жизни. На своей странице в соцсетях Злата поделилась с подписчиками, что очень счастлива сейчас.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ольга Фреймут?

Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ольга Фреймут новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ЕС направил Украине 1 млрд евро замороженных активов РФ: на что потратят деньги

ЕС направил Украине 1 млрд евро замороженных активов РФ: на что потратят деньги

22:32Политика
"Обещаю как офицер - офицеру": письмо бойца деду-фронтовику, от которого появляются слезы

"Обещаю как офицер - офицеру": письмо бойца деду-фронтовику, от которого появляются слезы

21:05Украина
В Украине ввели новые правила выплат семьям погибших военных: что изменилось

В Украине ввели новые правила выплат семьям погибших военных: что изменилось

21:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят заморозки -3 градуса: в каких областях Украины резко похолодает

Ударят заморозки -3 градуса: в каких областях Украины резко похолодает

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

Чем отличаются 2 льва: только люди со зрением орла найдут отгадку за 19 секунд

Чем отличаются 2 льва: только люди со зрением орла найдут отгадку за 19 секунд

Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

"Считала селючкой и ей нравился мой муж": Фреймут разнесла Машу Ефросинину

"Считала селючкой и ей нравился мой муж": Фреймут разнесла Машу Ефросинину

Последние новости

23:00

Украинцам будут выплачивать до 4500 грн ежемесячно: как оформить новую помощь

22:47

Женщина подала на развод после 12 лет брака из-за ChatGPT: что он натворил

22:32

ЕС направил Украине 1 млрд евро замороженных активов РФ: на что потратят деньги

22:20

США получили информацию о возможном ударе по Украине: подробности

22:16

После нормы о "спирте": эксперт назвал АЗС, которые лучше объезжать десятой дорогой

Сорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе "Орешника" для КиеваСорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе «Орешника» для Киева
22:08

Необратимо: врач раскрыл диагноз Аллегровой и причину ее скандальных выходок

21:50

Магучих берет золото на What Gravity Challenge: подробности соревнований в КатареВидео

21:45

Ольга Фреймут рассказала, почему ее муж не может отказаться от паспорта РоссииВидео

21:28

О прекращении огня могут объявить в ближайшие часы или дни - Reuters

Реклама
21:05

"Обещаю как офицер - офицеру": письмо бойца деду-фронтовику, от которого появляются слезы

21:00

В Украине ввели новые правила выплат семьям погибших военных: что изменилось

20:39

Российские деньги будут работать против России: СМИ раскрыли куда пойдут активы РФ

20:29

Людей призвали не заказывать в самолете два популярных напитка: в чем причинаВидео

20:27

США мощно давят на РФ: в ОП рассказали, на каком этапе переговоры о перемирииВидео

20:04

Пленные россияне будут платить налоги в Украине: в Раде рассказали детали

19:53

От казаков до ВСУ: историк рассказал, что объединяет украинское войскоВидео

19:39

"В Днепре": Максим Галкин высказался о потере родного человека

19:37

Быстро и до блеска: как очистить противень от застарелого жира и нагараВидео

19:28

"Салатный набор" начал резко дешеветь: что будет с ценами на овощи дальше

19:19

Дожди будут лить почти весь день: синоптики назвали регионы

Реклама
19:10

Второе предшествие Победы отменяется: сколько будет воевать Путин?мнение

19:02

Установлены личности причастных к поддержке РФ в войне с Украиной генералов КНДР

18:38

Бесплатно, но не везде - где пенсионеры должны платить за проезд в 2025 году

18:37

Проректор строил не только карьеру: ГБР расследует злоупотребления в академииВидео

18:35

Запасы на исходе: цены на прошлогодний овощ рванули вверх

18:31

"Политическая штука": Потап на русском языке сделал заявление от имени украинцев

18:28

"Дается легко": Юрий Великий рассказал, как ему пародировать Зеленского

18:21

ВСУ освободили важный плацдарм: в Силах обороны раскрыли новые подробности

18:18

Украина и РФ могут договориться о 30-дневном перемирии: канцлер Германии назвал дату

18:11

Как разморозить морозилку за 10 минут: лайфхак, о котором знают единицыВидео

17:54

"Купили" за 1 гривну: ЕСПЧ рассмотрит жалобу Коломойского по национализации ПриватБанка

17:35

"Тотальный сюр": клиенты жалуются, что ПриватБанк "съедает" и не возвращает деньги

17:34

Украине не обещали членства в НАТО в рамках соглашения об окончании войны - Рютте

17:31

Будет масштабирование боевых действий: эксперт назвал сроки обострения на фронте

17:21

Где смотреть Евровидение 2025 и когда выступит Украина: все подробностиВидео

17:19

Строгие запреты 10 мая: что нужно сделать с красной ниткой в этот день

17:18

В Венгрии заявили о том, что нашли "шпионов" и выслали украинских дипломатов

17:14

Задача ПДД для внимательных: как водители должны проехать круговой перекрестокВидео

16:54

Как Россия украла у Украины гимн: писатель поразил правдой

16:22

"Врезал" 5-балльный шторм: когда закончится затяжная магнитная буря

Реклама
16:18

Садоводов призвали поливать розы молоком: какая причина

16:17

Китай помогает РФ воевать против Украины: в Раде выдвинули громкое обвинение

16:15

Доллар внезапно пошел на взлет: каким будет курс валют с 12 мая

16:12

"Историческое решение": ЕС выделяет 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины

16:00

Чем отстирать траву с джинсов: пошаговая инструкция, чтобы пятна исчезли бесследноВидео

15:55

В ЕС ответили, есть ли шанс обойти вето Венгрии относительно членства Украины

15:41

Цена на популярный овощ в Украине обвалилась на 12%: в чем подводный камень

15:34

Железо здесь ни при чем: что значит, если яблоко быстро темнеетВидео

15:24

РФ стягивает силы к границам стран Балтии: разведка предупредила об угрозе войны

15:19

РФ надо наказать так же, как нацистов после Второй мировой - Зеленский

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять