Ольга Фреймут рассказала, почему ее муж не может отказаться от паспорта России

Ольга Фреймут рассказала о том, почему ее муж не может избавиться от своего паспорта РФ.

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Ольга Фреймут рассказала про паспорт мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Кратко:

По какому паспорту живет муж Ольги Фреймут

Почему он не может избавиться от паспорта РФ

Украинская известная ведущая Ольга Фреймут рассказала о том, почему ее муж, который по ее словам, нравился телеведущей Маше Ефросининой, не может отказаться от паспорта террористической России.

Об этом знаменитость поделилась в интервью Рамине Эсхакзай.

На вопрос о том, имеет ли муж Фреймут российский паспорт, она сказала, что на данный момент ее муж пользуется паспортом Казахстана. "От российского паспорта он не может отказаться, потому что для этого, ему нужно будет поехать в Россию и взять какую-то справку. Поэтому люди, у которых есть российский паспорт не могут отказаться от него так легко, даже если бы хотели", - пояснила Ольга.

Ольга Фреймут о паспорте мужа / Скриншот YouTube

Она также добавила, что у ее мужа в данный момент - вид на жительство в Украине.

Ольга Фреймут / instagram.com/freimutolia

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Ольга Фреймут рассказала, как поляк нецензурно высказался в ее сторону, когда такси, на котором она ехала, не смогло проехать через шлагбаум из-за сбоя системы.

Ранее также дочь телеведущей Злата Митчелл, которая живет в США, сообщила поклонникам о переменах в жизни. На своей странице в соцсетях Злата поделилась с подписчиками, что очень счастлива сейчас.

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Кто такая Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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