"Обещаю как офицер - офицеру": письмо бойца деду-фронтовику, от которого появляются слезы

Украинский комбриг написал эмоциональное письмо своему родному деду, который воевал с 1939-го года.

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Военный написал письмо своему деду, который воевал с 1939 года / фото: бригада "Хищник"

Что известно:

Украинский военный написал письмо своему деду-фронтовику

Дед военного защищал свою землю с 1939-го года

Украинский замкомбрига бригады "Хищник" с псевдонимом "Танцор" написал письмо своему родному деду, который воевал против нацистов с 1939-го года. Текст письма обнародовали на странице в Facebook бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции Украины.

"Танцор" обратился к своему деду-фронтовику в День памяти и победы над нацизмом. Офицер рассказал, что его дед в свои времена пережил три ранения и был списан по инвалидности в 1944 году. Он также был офицером.

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"Обещаю как офицер - офицеру": текст письма деду

"Привет, дедушка. У нас все так же. Они все так же лезут - мы все так же огрызаемся и даем им по зубам... Ты же меня тогда, малого, оберегал от воспоминаний. А теперь я и сам буду молчать. И, как ты, когда-то просто подниму рюмку "по случаю", украдкой буду вытирать слезы и говорить детям: хоть бы вы никогда не видели войны... Тебе бы понравилась наша работа, дедушка. Мы превращаем (россиян - ред.) в фарш - красиво и качественно. Обещаю как офицер - офицеру: мы вывезем. Мы вытащим. Мы победим", - написал военный.

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