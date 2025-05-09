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"Обещаю как офицер - офицеру": письмо бойца деду-фронтовику, от которого появляются слезы

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2025, 21:05
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Украинский комбриг написал эмоциональное письмо своему родному деду, который воевал с 1939-го года.
военный "Танцор"
Военный написал письмо своему деду, который воевал с 1939 года / фото: бригада "Хищник"

Что известно:

  • Украинский военный написал письмо своему деду-фронтовику
  • Дед военного защищал свою землю с 1939-го года

Украинский замкомбрига бригады "Хищник" с псевдонимом "Танцор" написал письмо своему родному деду, который воевал против нацистов с 1939-го года. Текст письма обнародовали на странице в Facebook бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции Украины.

"Танцор" обратился к своему деду-фронтовику в День памяти и победы над нацизмом. Офицер рассказал, что его дед в свои времена пережил три ранения и был списан по инвалидности в 1944 году. Он также был офицером.

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"Обещаю как офицер - офицеру": текст письма деду

"Привет, дедушка. У нас все так же. Они все так же лезут - мы все так же огрызаемся и даем им по зубам... Ты же меня тогда, малого, оберегал от воспоминаний. А теперь я и сам буду молчать. И, как ты, когда-то просто подниму рюмку "по случаю", украдкой буду вытирать слезы и говорить детям: хоть бы вы никогда не видели войны...

Тебе бы понравилась наша работа, дедушка. Мы превращаем (россиян - ред.) в фарш - красиво и качественно. Обещаю как офицер - офицеру: мы вывезем. Мы вытащим. Мы победим", - написал военный.

Погибшие украинские защитники - последние новости

Как сообщал Главред, на F-16 во время выполнения боевого задания погиб Павел Иванов. Ему было всего 26 лет.

Редактор новостей сайта TSN.ua, Дмитрий Бендиков, погиб 18 марта на передовой. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде и отдал свою жизнь, выполняя боевое задание на Луганщине, откуда был родом.

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