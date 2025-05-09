Необратимо: врач раскрыл диагноз Аллегровой и причину ее скандальных выходок

Кратко:
- О чем рассказал врач-кардиолог
- За что он ее похвалил
Российская певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отказывается от концертов, ненавидит публичность и хамит журналистам и поклонникам, оказывается делает это не без причины.
Наконец-то, по данным российских пропагандистов, стало понятно, почему она так себя ведет и какой у нее диагноз.
Профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев заявил, что пенсионерка Аллегрова банально постарела.
"Все больше сил после 70 лет уходит на поддержание имиджа. После 75 начинается время старческих изменений. Всем тяжело. Многие просто отказываются уходить со сцены – теряют голос и силы, плохо ходят. Сцена – как наркотик. Редко кому удается трезво оценивать свое состояние. Некоторые пытаются обмануть время. Аллегрова трезво оценила ситуацию и сделала правильные выводы для себя", - поясняет он выходки шальной императрицы.ё
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Ранее Главред писал о том, что путинистка Аллегрова поделилась, что в свои 73 года уже не может давать концертов. Она много выступлений пропускает.
Ранее также Аллегрова появилась в одном из музыкальных шоу, выпуск которого был посвящен песням Аллегровой. Несмотря на то, что зрители ожидали приятного музыкального ностальгического вечера, Аллегрова закатила скандал.
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Кто такая Ирина Аллегрова
Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка терроритической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.
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