Необратимо: врач раскрыл диагноз Аллегровой и причину ее скандальных выходок

Врач-кардиолог рассказал об изменениях, которые случились с путинисткой Аллегровой.

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Почему Аллегрова стала затворницей / Коллаж Главред, фото Абзац, Pixabay

Кратко:

О чем рассказал врач-кардиолог

За что он ее похвалил

Российская певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отказывается от концертов, ненавидит публичность и хамит журналистам и поклонникам, оказывается делает это не без причины.

Наконец-то, по данным российских пропагандистов, стало понятно, почему она так себя ведет и какой у нее диагноз.

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Профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев заявил, что пенсионерка Аллегрова банально постарела.

Аллегрова безбожно стареет/ Телеграф

"Все больше сил после 70 лет уходит на поддержание имиджа. После 75 начинается время старческих изменений. Всем тяжело. Многие просто отказываются уходить со сцены – теряют голос и силы, плохо ходят. Сцена – как наркотик. Редко кому удается трезво оценивать свое состояние. Некоторые пытаются обмануть время. Аллегрова трезво оценила ситуацию и сделала правильные выводы для себя", - поясняет он выходки шальной императрицы.ё

Ирина Аллегрова не хочет публичности / prozvezd.info

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Ранее Главред писал о том, что путинистка Аллегрова поделилась, что в свои 73 года уже не может давать концертов. Она много выступлений пропускает.

Ранее также Аллегрова появилась в одном из музыкальных шоу, выпуск которого был посвящен песням Аллегровой. Несмотря на то, что зрители ожидали приятного музыкального ностальгического вечера, Аллегрова закатила скандал.

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Кто такая Ирина Аллегрова Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка терроритической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.

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