Запад загнал Путина в угол, главе Кремля уже нечем ответить - Жданов

У Путина уже нет средств и сил для эскалации конфликта, а вот западные страны могут сделать несколько шагов вперед.

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Запад загнал Путина в угол, главе Кремля уже нечем ответить/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Страна-агрессор Россия уже не имеет сил и средств на то, чтобы обострить ситуацию во время войны в Украине.

Запад загнал российского диктатора Владимира Путина в тупик. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"В том и игра Запада: сейчас он загнал Путина в угол. У Путина нет средств и сил для эскалации конфликта", - отметил Жданов.

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При этом, по его словам, западные страны имеют возможность сделать еще несколько шагов вперед.

"У Запада еще есть несколько шагов вперед, например, предоставление Украине авиации и дальнобойных ракет. Вдруг Нидерланды передумают и 24 самолета пригонят нам через три недели, а не до конца года, как обещали. Или Бельгия даст самолеты раньше. И мы начнем наносить воздушные удары по российским войскам. А у Путина всё, ответить нечем", - сказал военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что армия РФ выходит из Харьковщины - ВСУ разбили полк российских оккупантов. Украинская армия "перемолола" значительную часть вражеской группировки под Волчанском. Из-за этого командование противника идет на губительный шаг.

Также ранее сообщалось, что Работино оказалось в "серой зоне" - военные ВСУ рассказали о нехватке оружия. Украинские военные держат оборону только в окопах, ведь домов там уже не осталось.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов сказал, почему Запад позволил бить по РФ. Решение Вашингтона по использованию западного оружия является "отголоском большой геополитической игры", отмечает Жданов.

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