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"Путин свою колоду козырей исчерпал": Жданов сказал, почему Запад разрешил бить по РФ

Анна Ярославская
6 июня 2024, 12:12
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Решение Вашингтона относительно использования западного оружия является "отголоском большой геополитической игры".
Олег Жданов, Владимир Путин
Жданов объяснил, почему Запад именно сейчас разрешил ВСУ бить по территории РФ своим оружием / Главред, скрин

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что, разрешив Украине бить своим оружием по территории РФ, США хотят надавить на Россию для принятия определенного решения. Скорее всего, оно касается урегулирования войны с Украиной.

По его словам, решение Вашингтона относительно использования западного оружия является "отголоском большой геополитической игры".

"Скорее всего, Запад к этому решению (разрешению бить по территории РФ, - ред.) подтолкнуло несогласие России идти на какие-либо переговоры или уступки. Всё это – отголоски большой геополитической игры, которую ведут США. Таким образом Штаты давят на РФ для принятия определённого решения, вероятнее всего, по урегулированию нашего конфликта", - сказал Жданов в интервью Главреду.

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Причём, по его словам, "США не бросаются сразу всеми козырями".

"И даже этот козырь – разрешение бить по РФ – они разделили на две составляющие. Сейчас Вашингтон позволил бить по территории Российской Федерации оружием дальностью 80 км, а ракетами до 300 км – пока нет. Думаю, это будет следующий шаг. Когда он будет сделан, сказать сложно. Всё будет зависеть от России", - считает Жданов.

Что касается кремлевского диктатора, то "Путин свою колоду козырей исчерпал".

"Ядерное оружие мы в расчёт не берём: скорее всего, относительно него существует негласная договорённость о том, что если будет даже попытка РФ применить ядерное оружие, то США оставляют за собой право разгромить группировку российских войск на территории Украины", - сказал военный эксперт.

"Об этом говорили Байден и Джонсон ещё весной 2022 года", - напомнил он.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

США разрешили наносить американским оружие удары по РФ

Администрация президента США Джо Байдена ослабила свою политику, связанную с ограничениями на удары для Украины американским оружием по территории России. Теперь украинская армия может использовать, например, РСЗО HIMARS, в приграничье Харьковской области. Решение уже поприветствовали в Офисе президента Владимира Зеленского.

Согласно данным СМИ, ВСУ атаковали позиции российских оккупантов в первые часы после получения соответствующего разрешения от Вашингтона.

По последней информации, Украина уже начала использовать против захватчиков, в частности, установки HIMARS. Главред раскрыл впечатляющие потери россиян после прилетов американских снарядов.

Вашингтон не исключил расширение географии ударов американским вооружением по территории России, на чем настаивает Украина. Представитель Администрации Байдена Джон Кирби на брифинге СМИ 3 июня отметил, что Белый дом "корректирует свою политику" в отношении российско-украинской войны "по ходу изменения условий на поле боя".

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