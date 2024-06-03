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США допускают увеличение радиуса ударов ВСУ по России: что говорят в Белом доме

Яна Ставская
3 июня 2024, 20:42
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Сейчас ВСУ могут атаковать только приграничные регионы России.
Кирби, ВГУ
США пока "за" ограниченные удары по России / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Вашингтон не исключил расширение географии ударов американским вооружением по территории России, на чем настаивает Украина. Представитель Администрации Байдена Джон Кирби на брифинге СМИ 3 июня отметил, что Белый дом "корректирует свою политику" в отношении российско-украинской войны "по ходу изменения условий на поле боя".

"Я думаю, что никого не должно шокировать, что президент Владимир Зеленский с одной стороны благодарен, с другой - продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор и такое обсуждение с украинцами", - рассказал Кирби.

Кирби, понятное дело, пока не может гарантировать, что эти обсуждения немедленно приведут к "политическому решению", но США продолжают "корректировать" свою поддержку ВСУ, учитывая новые вызовы на поле боя.

видео дня

Стоит заметить, что накануне глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Киев будет вести с Вашингтоном по этому поводу обсуждение, мягко намекнув, что существующие ограничения на виды американского вооружения и дальность его применения не позволяют Вооруженным силам вести эффективную оборону.

"У него (решения, - Главред) есть свои правила, которых нужно придерживаться. Если коротко, мы ценим принятое решение и мы продолжим работать с нашими партнерами по расширению зоны применения. Почему они наложили эти ограничения, я не знаю. Но это большое решение, и мы должны уважать это и приветствовать", - ответил Кулеба.

удары по россии, война, фронт, удары по рф, HIMARS
Куда Украина может бить западным оружием по России - в инфографике Главреда

Украина начала использовать западное оружие по России - главное

Накануне США вслед за странами Европы разрешили Украине бить по территории России своим оружием. Правда, эти атаки ограничиваются только приграничными регионами РФ, откуда оккупанты ведут обстрел Харькова и наступают на Украину.

Согласно данным СМИ, ВСУ атаковали позиции российских оккупантов в первые часы после получения соответствующего разрешения от Вашингтона.

По последней информации, Украина уже начала использовать против захватчиков, в частности, установки HIMARS. Главред раскрыл впечатляющие потери россиян после прилетов американских снарядов.

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