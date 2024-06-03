На Украину налетит настоящий смерч: синоптики предупреждают о серьезной опасности

В Украине 4 июня будут дождь, грозы, град и мощные шквалы 15-20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 4 июня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 4 июня будет штормовой. В этот день будут шквалы, грозы, дожди и град. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Однако в этот день во многих областях также будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталка Диденко предупредила о том, что на Украину налетит настоящий шторм, который может принести даже смерч. Подобное может произойти на территории западных и северных областей. Также непогода придет и в центральную Украину.

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В то же время температура воздуха в этот день будет жаркой - до 33 градусов тепла. Свежий воздух ожидается на западе страны - +25 градусов. Уже со следующего понедельника, 10 июня, температура воздуха ощутимо снизится. В западных, северных и центральных областях днем будет 17-22 градуса тепла.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 4 июня / фото: ventusky

Погода 4 июня

В Украине 4 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом в Украине, кроме юго-востока. Ветер в этот день будет южный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются шквалы 15-20 м/с.

"Температура ночью 12-17°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 28-33°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 14-19°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +31

По данным meteoprog, 4 июня в Украине будет жарко, но ожидается дождь. Теплее всего будет в Запорожской области. Там температура воздуха повысится до +20...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +15...+21 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 4 июня / фото: meteoprog

Погода 4 июня в Киеве

В Киеве 4 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь, грозы и даже град. В этот день ветер будет южный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Также ожидаются шквалы 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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