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Ворвутся сразу два шторма: Украину накрывает новая мощная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
4 июня 2024, 00:03
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Мощность магнитной бури достигнет почти 6-ти баллов.
магнитная буря, солнце, космос
В Украине началась новая магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украину ворвалась новая и сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Ожидается, что эта буря будет бушевать три дня, но после короткой паузы ворвется еще один геомагнитный шторм.

Эта магнитная буря началась 3 июня. Ее мощность была на уровне 3-х баллов. Ожидается, что 4-5 июня мощность бури повысится до почти 6-ти баллов, после чего опустится до минимума.

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Однако расслабляться еще рано, ведь уже 8 июня ударит новый шторм. Изначально он будет на уровне 3 баллов, потом вырастет до 4-х и вновь опустится на предыдущий показатель.

магнитная буря
В Украине началась новая магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 15 вспышек класса С и М. Сообщается, что 4 июня могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 35%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 95 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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