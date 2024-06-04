Будут грозовые дожди, но не везде: где ожидать 35-градусную жару

Синоптики объявили во многих областях Украины штормовое предупреждение.

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Прогноз погоды в Украине на 5 июня / фото: pixabay

Погода в Украине 5 июня будет штормовой. В этот день будут грозы, дожди и град. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что с понедельника, 10 июня, ощутимо снизится температура воздуха в западных, северных и большинстве центральных областей.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня / фото: ventusky

Погода 5 июня

В Украине 5 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют грозовые дожди с градом в Украине. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 13-18°, в юго-восточной части до 22°; днем в западных, северных и Винницкой областях 21-26°, на остальной территории 27-32°, в Крыму до 35°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 5 июня в Украине будет жарко, но ожидается дождь. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +19...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +14...+21 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня / фото: meteoprog

Погода 5 июня в Киеве

В Киеве 5 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и грозы. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 13-18°, днем 21-26°; в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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