Будут грозовые дожди, но не везде: где ожидать 35-градусную жару

Погода в Украине 5 июня будет штормовой. В этот день будут грозы, дожди и град. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
Синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что с понедельника, 10 июня, ощутимо снизится температура воздуха в западных, северных и большинстве центральных областей.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 5 июня
В Украине 5 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют грозовые дожди с градом в Украине. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 13-18°, в юго-восточной части до 22°; днем в западных, северных и Винницкой областях 21-26°, на остальной территории 27-32°, в Крыму до 35°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 15-20°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +33
По данным meteoprog, 5 июня в Украине будет жарко, но ожидается дождь. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +19...+33 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +14...+21 градуса.
Погода 5 июня в Киеве
В Киеве 5 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и грозы. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.
"Температура по области ночью 13-18°, днем 21-26°; в Киеве ночью 15-17°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.
Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.
Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.
Вас также заинтересует:
- Украину "будет заливать": в какие области придут грозы, град и шквалы
- На Украину налетит настоящий смерч: синоптики предупреждают о серьезной опасности
- В Украине резко снизится температура: синоптик назвала дату похолодания: синоптик назвала дату похолодания
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред