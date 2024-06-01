Какие области "разжарит" до +30, а где будут лить дожди: предупреждение от синоптиков

В некоторых областях Украины температура воздуха может опуститься до 12 градусов тепла.

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Прогноз погоды в Украине на 2 июня / фото: pixabay

Погода в Украине 2 июня будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 2 июня / фото: ventusky

Погода 2 июня

В Украине 2 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории страны, кроме юго-восточных областей. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 27-32°, в северных, Винницкой и Черкасской областях 24-29°", - говорится в сообщении.

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В Украине ударит +30

По данным meteoprog, 2 июня в Украине будет жарко, но ожидается дождь. Теплее всего будет в Луганской и Днепропетровской областях. Там температура воздуха повысится до +17...+30 градусов. Самая низкая температура будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +12...+21 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 2 июня / фото: meteoprog

Погода 2 июня в Киеве

В Киеве 2 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 24-29°; в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 2 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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