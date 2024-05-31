Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы

Погода в Украине 1 июня будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день на территории западных, Житомирской и Винницкой областей будут грозы. Синоптики объявили І уровень опасности.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине будет жаркая погода. Температура воздуха повысится до 31 градуса тепла. На Центральную Европу налетит циклон Radha. Это повлечет сильные порывы ветра, дожди и грозы.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 1 июня
В Украине 1 июня будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами на территории западных областей и Киевской области. В западных, Житомирской и Харьковской областях будет туман. Ветер в этот день будет южный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, на востоке и юго-востоке страны до 32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 15-20°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +29
По данным meteoprog, 1 июня в Украине будет тепло, но ожидается дождь. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +15...+22 градусов. Самая низкая температура будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +18...+29 градусов.
Погода 1 июня в Киеве
В Киеве 1 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременные дожди с грозами. В этот день ветер будет южный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 12-17°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.
Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.
Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.
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