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На Украину обрушится мощный шторм: будут ливни, грозы и жесткий ветер

Ангелина Подвысоцкая
29 мая 2024, 19:35
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Синоптики предупреждают о том, что во время грозы может быть порывистый ветер.
погода, гроза
Прогноз погоды в Украине на 30 мая / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 30 мая будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине может быть порывистый ветер. В этот день возможен даже ливень.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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погода 30 мая
Прогноз погоды в Украине на 30 мая / фото: ventusky

Погода 30 мая

В Украине 30 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами во всех областях, кроме юго-востока. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, в Карпатском регионе 7-12°; днем 20-25°, в юго-восточной части 24-29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +25

По данным meteoprog, 30 мая в Украину придет тепло. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +15...+29 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +11...+19 градусов.

погода 30 мая
Прогноз погоды в Украине на 30 мая / фото: meteoprog

Погода 30 мая в Киеве

В Киеве 30 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 20-25°; в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 30 мая
Прогноз погоды в Украине на 30 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что будет жара +30 градусов. Стало известно, в каких областях скоро ударят летние температуры. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю.

Также ранее стала известна дата, когда в Украине ухудшится погода - будут шторм, грозы и похолодание до +4 градусов. Часть областей накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха существенно снизится.

Напомним, Украину накрывает волна магнитных бурь - стало известно, сколько дней это продлится. Ожидается, что мощность магнитной бури возрастет до почти 6-ти баллов.

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