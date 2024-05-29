На Украину обрушится мощный шторм: будут ливни, грозы и жесткий ветер

Погода в Украине 30 мая будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине может быть порывистый ветер. В этот день возможен даже ливень.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 30 мая
В Украине 30 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами во всех областях, кроме юго-востока. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 12-17°, в Карпатском регионе 7-12°; днем 20-25°, в юго-восточной части 24-29°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +25
По данным meteoprog, 30 мая в Украину придет тепло. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +15...+29 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +11...+19 градусов.
Погода 30 мая в Киеве
В Киеве 30 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 12-17°, днем 20-25°; в Киеве ночью 14-16°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что будет жара +30 градусов. Стало известно, в каких областях скоро ударят летние температуры. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю.
Также ранее стала известна дата, когда в Украине ухудшится погода - будут шторм, грозы и похолодание до +4 градусов. Часть областей накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха существенно снизится.
Напомним, Украину накрывает волна магнитных бурь - стало известно, сколько дней это продлится. Ожидается, что мощность магнитной бури возрастет до почти 6-ти баллов.
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