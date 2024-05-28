Будут ливни, грозы и сильные шквалы: Украину в ближайшее время накроет шторм

Синоптики предупреждают о том, что в Украине 29 мая будет бушевать серьезная непогода.

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Прогноз погоды в Украине на 29 мая / фото: pexels

Погода в Украине 29 мая будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что на юге будут дожди, грозы, сильные ливни и шквалы. Теплее всего будет на севере и востоке - до 29 градусов тепла.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 29 мая / фото: ventusky

Погода 29 мая

В Украине 29 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами во многих областях Украины. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, в западных областях 9-14°; днем 23-28°, на юге, юго-западе и Кировоградщине 19-24°, на высокогорье Карпат 13-18°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +25

По данным meteoprog, 29 мая в Украину придет тепло. Теплее всего будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +15...+25 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +11...+22 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 мая / фото: meteoprog

Погода 29 мая в Киеве

В Киеве 29 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве без осадков; ночью 15-17°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 29 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что будет жара +30 градусов. Стало известно, в каких областях скоро ударят летние температуры. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю.

Также ранее стала известна дата, когда в Украине ухудшится погода - будут шторм, грозы и похолодание до +4 градусов. Часть областей накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха существенно снизится.

Напомним, Украину накрывает волна магнитных бурь - стало известно, сколько дней это продлится. Ожидается, что мощность магнитной бури возрастет до почти 6-ти баллов.

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