Будут ливни, грозы и сильные шквалы: Украину в ближайшее время накроет шторм

Погода в Украине 29 мая будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что на юге будут дожди, грозы, сильные ливни и шквалы. Теплее всего будет на севере и востоке - до 29 градусов тепла.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 29 мая
В Украине 29 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди с грозами во многих областях Украины. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 12-17°, в западных областях 9-14°; днем 23-28°, на юге, юго-западе и Кировоградщине 19-24°, на высокогорье Карпат 13-18°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +25
По данным meteoprog, 29 мая в Украину придет тепло. Теплее всего будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +15...+25 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +11...+22 градусов.
Погода 29 мая в Киеве
В Киеве 29 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет восточный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве без осадков; ночью 15-17°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что будет жара +30 градусов. Стало известно, в каких областях скоро ударят летние температуры. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю.
Также ранее стала известна дата, когда в Украине ухудшится погода - будут шторм, грозы и похолодание до +4 градусов. Часть областей накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха существенно снизится.
Напомним, Украину накрывает волна магнитных бурь - стало известно, сколько дней это продлится. Ожидается, что мощность магнитной бури возрастет до почти 6-ти баллов.
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