УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
1 июня 2024, 05:55
864
Ожидается, что эта магнитная буря будет бушевать минимум 6 дней.
магнитная буря, солнце, погода
Украину атаковала новая сильная магнитная буря / фото: pixabay

Украину атаковала невероятно сильная магнитная буря. Это первый геомагнитный шторм лета. Об этом сообщает meteoagent.

Мощность магнитной бури начала повышаться еще 28 мая. Тогда она выросла до 3-х баллов. Уже на следующий день она выросла до 4-х баллов, а 30 мая - до 5-ти.

31 мая магнитная буря достигла отметки 6 баллов. На таком же уровне она продержится и в первый день лета. Ожидается, что после этого мощность геомагнитного шторма внезапно упадет до 3-х баллов, после чего снизится до минимума.

видео дня
магнитная буря
Украину атаковала новая сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса М1. Сообщается, что 1 июня могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 35%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 59 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектах в 5 областях: что известно

РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектах в 5 областях: что известно

07:26 Украина
Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

05:55 Синоптик
Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

04:44 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы 6825

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы

Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна Чечелюк 3791

Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна Чечелюк

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы 3159

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы

Видела, как угасает Заворотнюк: российская певица рассказала, как вела себя больная актриса 2837

Видела, как угасает Заворотнюк: российская певица рассказала, как вела себя больная актриса

Последние новости

07:26

РФ ночью ударила ракетами и дронами по энергообъектах в 5 областях: что известно

06:10

Приговор Трампу: как это повлияет на выборы в США?мнение

05:55

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

04:45

Гороскоп на июнь 2024 для Львов: подарок небес и долгожданная встречаВидео

04:44

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

РФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – АуслендерРФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – Ауслендер
04:10

До инфаркта Путина или обессиливания РФ: военный эксперт сказал, сколько еще продлится войнаВидео

03:34

РФ будет давить на 3 направлениях: эксперт оценил угрозу наступления на СумщинеВидео

03:00

Это просто "вау": Леся Никитюк показала интерьер своего дома

02:34

Как сохранить клубнику свежей неделю: кулинарный эксперт раскрыл простой способ

Реклама
02:15

Сахар не нужен: швейцарские ученые разработали новый вид шоколада - вкус удивит

01:30

Угроза штурма Харькова и Киева: появился сценарий удара 300-тысячного "кулака" РФ

01:21

Почему киты исчезают: специалисты раскрыли впечатляющие факты, которые никто не знал

00:21

"Соглашение четкое": Бельгия не позволяет Украине бить по России своим оружием

31 мая, пятница
23:24

США "дали добро" на удары по РФ: в The Washington Post назвали единственное табу

22:50

"Я так хочу до тебе, мамо": Марьяна Чечелюк прочитала стих, написанный в пленуФото

22:17

Продолжаются мощные штурмы россиян: в ВСУ заявили о тяжелой ситуации на фронте

21:53

Скелет, обтянутый кожей: появились ужасающие фото защитников, которые вернулись из пленаФото

21:51

ВСУ повредили нефтебазу РФ в порту "Кавказ": появились снимки последствий удара

21:03

Как выгнать пауков из дома: эксперт назвала 2 лучших способаВидео

20:48

Наступление на Киев: названо три признака подготовки врага к атаке из БеларусиВидео

Реклама
20:41

Украине не до "толерантности": Жорин раскритиковал "красные линии" для ударов по РФ

20:24

"На пути в Украину": в Дании выдали важное заявление о передаче F-16

19:56

Какого запаха больше всего боятся комары: топ-5 растений, которые отгонят кровопийцВидео

19:49

Лукашенко "будет делать что угодно": эксперт оценил риск наступления из БеларусиВидео

19:30

Графики отключения света 1 июня: в какие часы не будет электроэнергии

19:10

Вождь РФ Путин решил напугать украинцевмнение

19:04

"НАТО уничтожит цели РФ": эксперт раскрыл ядерные угрозы России к Украине

19:01

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы

18:57

Угроза серьезная: астролог рассказал, что категорически нельзя делать в июне 2024 года

18:50

Польша может мобилизовать украинцев и подготовить к войне: в МИД сделали заявление

17:54

Запад позволяет Путину выигрывать в войне: эксперт указал на главную ошибку союзниковВидео

17:48

Будут грозы, град и шквалы до 20 м/с: украинцев предупредили о непогоде

17:40

Церковный праздник 1 июня: что запрещено делать в первый день лета

17:34

США не боятся эскалации: Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ

17:22

Закончится ли война в Украине в течение 9 месяцев: известный астролог сделал прогнозВидео

17:17

Угроза наступления РФ: на северо-западе Харьковщине в громаде объявили эвакуацию

17:06

Жизнь станет счастливее: с кем нужно провести время 1 июня - приметы

16:54

Как правильно - "одИнадцять" или "одинАдцять": какая ошибка преследует многихВидео

16:34

"Живет отдельно": Тоня Матвиенко откровенно рассказала о старшей дочери

16:33

Украина контролирует более 70% Волчанска: в ВСУ раскрыли новую татику РФ

Реклама
16:26

Кабмин резко поднял тариф на электроэнергию для населения: сколько придется платить

16:15

Зеленский сделал первое заявление о разрешении США бить по России

16:03

Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна ЧечелюкФотоВидео

16:00

Почему небо синее: украинцы удивили ответом на школьный вопрос - до слезВидео

16:00

Наташа Королева призналась в своей неспособности иметь детейВидео

15:39

Мама 2 года не видела ребенка: появились трогательные видео с возвращением пленныхФотоВидео

15:38

В Украине резко вырастут цены на бензин и газ: в парламенте приняли решение

15:23

Секретная добавка гарантирует урожай: когда и как пересаживать клубникуВидео

15:14

Удары Украины оружием Германии по России: на какое расстояние можно будет бить

15:12

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять