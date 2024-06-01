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Украина под влиянием сильной магнитной бури: когда ждать новый шторм

Ангелина Подвысоцкая
1 июня 2024, 23:42
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Ожидается, что магнитная буря будет длиться 6 дней, потом будет перерыв, после которого страну атакует 5-дневный геомагнитный шторм.
магнитная буря, погода, солнце
Украину накрыла сильная магнитная буря / фото: pixabay

В Украине началась очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Мощность магнитной бури начала повышаться еще 28 мая. Тогда она выросла до 3-х баллов. Уже на следующий день она выросла до 4-х баллов, а 30 мая - до 5-ти.

31 мая магнитная буря достигла отметки 6 баллов. На таком же уровне она продержится и в первый день лета. После этого мощность геомагнитного шторма внезапно упадет до 3-х баллов, после чего снизится до минимума.

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Ожидается, что следующая магнитная буря ворвется в страну уже 8 июня с 3-балльной мощностью. На следующий день она повысится до 4-х баллов, потом упадет до 3-х и снова вырастет до 4-х баллов. 12 июня магнитная буря вновь остановится на отметке трех баллов и снизится до минимума.

магнитная буря
Украину накрыла сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса М1. Сообщается, что 1 июня могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 35%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 59 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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