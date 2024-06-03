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Чего не хватает для отражения ракетных ударов РФ: в ВСУ назвали главную проблему

Алексей Тесля
3 июня 2024, 19:26
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ВСУ расходуют большое количество зенитных ракет для противодействия атакам врага, пояснил Илья Евлаш.
Евлаш
Илья Евлаш прокомментировал удары РФ по Украине / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скриншот, ГСЧС

Украине не хватает установок и боеприпасов разных типов для противодействия массированным воздушным ударам страны-агрессора РФ, заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ майор Илья Евлаш.

"Мы не являемся, во-первых, производителем этих установок. И во-вторых, РФ в последнее время интенсифицировала свои комплексные удары, комбинированные, по нашей территории", - подчеркнул он в эфире Новини Live.

Представитель Воздушных сил пояснил, что это требует от ВСУ большого расхода зенитных ракет для противодействия атакам врага.

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"Мы постоянно прибегаем к маневрированию, но вы видете какая большая территория Украины и какое большое число объектов критической инфраструктуры в Украине, которые требуют постоянного прикрытия", - уточнил майор ВСУ.

По словам представителя ВС, союзники знают о потребностях ВСУ для защиты и знают, какими средствами располагают украинские военные.

"В этом плане мы полностью рассчитываем на них (западных партнеров, - ред.)", - отметил он.

Он добавил, что ВСУ нужны не только комплексы и ракеты к системам Patriot, но и средства ПВО среднего и малого радиуса действия.

Ракетные удары по Украине - последние новости по теме

Ранее в ВСУ сказали, чем атаковал враг и сколько целей сбито. Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства, сообщают Воздушные Силы.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 31 мая в Киеве прогремел взрыв - РФ ударила ракетой по столице, вспыхнул пожар. По предварительным данным, оккупанты применили крылатые ракеты. Противовоздушная оборона уничтожила все цели.

Позже стало известно, что РФ ударила по Киеву "Искандером" - в КМВА рассказали о последствиях атаки. После утренней атаки уничтожена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе - на нее упали обломки. Повреждены склады и автомобили. Обошлось без жертв.

Кто такой Илья Евлаш?

Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.

Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.

До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

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