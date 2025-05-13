"Отвечает за себя сама": сестра Софии Ротару впервые выдала правду об ее позиции

Аурика Ротару лаконично рассказала, где сейчас София Ротару.

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София Ротару - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Руслан Евдокименко

Вы узнаете:

Аурика Ротару дала новое интервью

Что она сказала о Софии Ротару

Украинская известная певица Аурика Ротару впервые за долгое время поделилась, какие у нее отношения с родной сестрой – певицей Софией Ротару.

Напомним, София Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в начале полномасштабной войны в Украине поддержала родную страну.

В интервью для телеканала Интер Аурика призналась, как она общается с родными, которые живут в разных городах.

"Разбросала нас судьба по разным городам. Старшая сестра живет в Кишиневе, средняя сестра Лидия живет в Черновцах, братья Анатолий и Евгений живут в родном селе, я и София – мы в Киеве. Но мы постоянно на связи. Никакая война и ничто не другое нас не сможет разъединить, потому что мы – большая, дружная, объединенная семья", – отметила артистка.

София Ротару с сетрой / фото: instagram.com, София Ротару

Также она согласилась с мнением журналистки, что каждый человек сам должен отвечать за свои поступки.

"Каждый взрослый человек отвечает за себя. И София Михайловна отвечает за себя сама", – сказал журналистка, на что Ротару ответила: "Конечно".

Певица кратко рассказала и о том, как ее сестра переживает войну в Украине.

"Единственное, что я могу сказать, – она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо", – добавила Аурика.

Смотрите видео интервью Аурики Ротару:

София Ротару / Главред

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





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