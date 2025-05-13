Почему нужно сохранять тишину и покой 14 мая: какой праздник и день ангела

В народном календаре на 14 мая этого года выпадает Рахманская Пасха, или же Славянская Пасха.

https://glavred.info/holidays/pochemu-nuzhno-sohranyat-tishinu-i-pokoy-14-maya-kakoy-prazdnik-i-den-angela-10664234.html Ссылка скопирована

14 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 14 мая

Народные традиции и приметы

Что можно и нельзя делать 14 мая

На 14 мая выпадает Переполовение Пятидесятницы. Также по новому церковному календарю церковь в Украине чествует мученика Исидора, преподобного Никиты, затворника Киево-Печерского; мученика Максима, преподобного Серапиона Синдонита; святителя Леонтия, патриарха Иерусалимского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 мая

Переполовение – половина Пятидесятницы, праздник между Пасхой и Сошествием Святого Духа. Отмечается на 25-й день после Пасхи. Праздник также отмечает приход Иисуса Христа в храм для обучения в еврейский праздник Кущей. Этот праздник посвящен пребыванию иудеев в кустах, то есть палатках, во время их пути через пустыню.

видео дня

Святой мученик Исидор был христианином в III веке, происходил из Александрии. Он был завербован в армию императора. Но воинам запрещалось веровать в других, кроме языческих богов, поэтому Исидор был подвергнут мучениям и усечен мечом.

Святитель Никита был монахом Киево-Печерского монастыря. Впоследствии был поставлен управлять паствой в Новгороде. Епископ отличился своим даром чудотворения. Умер святитель в 1108 году. Мощи его хранятся в Софийском соборе Великого Новгорода.

Святой Максим был христианином в III веке. Был убит язычниками.

Святой Леонтий Лев жил в XII веке и принял постриг в монастыре на острове Патмос. Был рукоположен в иеромонаха, позже назначен настоятелем монастыря. Занял престол патриарха Иерусалимского. Завершил жизнь в Константинополе.

Народные традиции и приметы

В народном календаре на 14 мая этого года выпадает Рахманская Пасха, или же Славянская Пасха, Сухая среда. Это праздник имеет очень древние славянские дохристианские традиции и всегда приходится на среду, 25-й день после Пасхи.

Среди примет этого дня сохранились следующие:

если закат безоблачный, то лето будет жарким;

если муравьи суетятся, то скоро придут дожди;

погожий день обещает богатый урожай хлеба.

Что нельзя делать 14 мая

В Рахманскую Пасху нельзя работать. В народе это считалось грехом. Также в этот день следует сохранять тишину и покой, нельзя ссориться, спорить и злословить.

Среда – традиционно постный день для христиан, поэтому верующим рекомендуют воздерживаться от еды животного происхождения.

Именины и день ангела 14 мая

По новоюлианскому календарю 14 мая именины празднуют Максим и Никита.

Никита – имя древнегреческого происхождения, трактуется как "победитель".

Максим – происходит из латинского языка и переводится как "самый величественный".

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред