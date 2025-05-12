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Почему нельзя злословить и плакать 13 мая: какой праздник и день ангела

Виталий Кирсанов
12 мая 2025, 13:57
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Наши предки считали, что 13 мая нельзя убивать комаров, это принесет несчастье.
13 мая: какой праздник и что нельзя делать
13 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 13 мая
  • Народные традиции и приметы
  • Что можно и нельзя делать 13 мая

По новоюлианскому календарю 13 мая церковь в Украине чествует мученицу Гликерию и с ней мученика Лаодикия, тюремного сторожа; мученика Александра Римского, святого Георгия – исповедника; преподобного Евфимия Иверского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 13 мая

Мученица Гликерия происходила из Рима из знатного рода. Она сознательно решила принять мучения за веру Христову, когда начались гонения христиан. Стражник, охранявший девушку после пыток в темнице, по имени Лаодикий, тоже стал христианином по примеру мужественной девушки. Его сразу усекли мечом, а Гликерию отдали львицам, одна из них убила девушку. Это произошло во II веке.

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Мученик Александр пострадал за веру Христову в IV веке. Юноша служил в армии в Риме. Он также сознательно пошел на пытки, не желая скрывать то, что он христианин. Александр вынес много мучений и был убит. Мать его забрала останки сына и похоронила у реки Иеригоны.

Святой Георгий и его жена Ирина были наказаны за почитание икон во времена иконоборческой ереси в IX веке. Имение супругов разграбили. Сам Георгий был сначала заключен, а затем вместе с женой отправлен в ссылку, где они и скончались.

Евфимий Иверский происходил из богатого грузинского рода. Образование получил в Константинополе. Отправился в обитель на гору Афон, где все свое время посвятил переводу священного писания с греческого на грузинский язык. Позже был избран настоятелем обители Лавры святого Афанасия, но все же оставил настоятельство для работы над переводами. Умер в 1028 году.

Народные традиции и приметы

В народных традициях день Гликерии связывают с появлением комаров. Считается, что с этого дня ночи становятся влажными и теплыми, скорее паркими.

Сохранилось и несколько примет:

  • если комаров в этот день нет, не следует ожидать дождя до конца мая;
  • если замечено много мелких мошек, то будет щедрый урожай грибов;
  • если услышать грозу, то следует ожидать дождливое лето, а соответственно и урожайное.

В народе считалось, что с этого дня уже следует сеять гречку.

Что нельзя делать 13 мая

Нельзя ссориться, злословить и плакать. Наши предки считали, что нельзя убивать комаров, это принесет несчастье. Не советовалось также находиться у водоемов.

Именины и день ангела 13 мая

По новому церковному календарю 13 мая следует поздравлять с именинами Александра, Ирину и Григория.

Александр – имя древнего греческого происхождения, трактуется как "защитник". Александр считается самым распространенным именем во всем мире.

Имя Ирина происходит из древнегреческой мифологии, так звали богиню мирской жизни.

Имя Григорий пришло к нам из латыни и значит "внимательный", "сосредоточенный".

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