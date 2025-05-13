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Состоится ли встреча Зеленского и Путина в Турции: в ISW указали на важные нюансы

Анна Ярославская
13 мая 2025, 10:36
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Кремлевские чиновники официально не реагировали на приглашение Зеленского посетить переговоры по Украине.
Путин, Зеленский,
Путин и Зеленский могут встретиться в Стамбуле 15 мая / Коллаж Главред, фото скриншот, president.gov.ua

Главные тезисы:

  • В РФ намекают, что Путин может проигнорировать визит в Турцию
  • Москва активно продвигает нарратив о якобы нелегитимности Зеленского
  • Российское общество готовят к долгосрочной войне, а не временному перемирию

Российские официальные лица, вероятно, ставят условия для того, чтобы хозяин Кремля Владимир Путин отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться 15 мая в Стамбуле для двусторонних переговоров о прекращении огня. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

В качестве примера аналитики приводят заявление заместителя спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева о том, что приглашение Зеленского — это "чистый спектакль и комедия". По мнению чиновника, встречи на высоком уровне не организуют в столь сложной ситуации. Зеленский, по его оценкам, хочет обвинить Россию в отсутствии заинтересованности в переговорах по Украине.

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Замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа также усомнился в том, что президент РФ Владимир Путин поедет на переговоры в Стамбул.

Посол России по особым поручениям Родион Мирошник усомнился в намерениях, стоящих за приглашением Зеленского Путину встретиться в Стамбуле.

Кремлевские чиновники официально не реагировали на приглашение Зеленского посетить переговоры по Украине. Тем не менее заявления представителей власти более низкого уровня указывают на то, что Путин может проигнорировать визит в Турцию.

"Путин приложил значительные усилия для подготовки российского общества к долгосрочной войне", — заметили в ISW.

Москва также активно продвигает нарратив о якобы нелегитимности Зеленского и его правительства, чтобы оправдать отказ РФ от участия в переговорах с Украиной.

"Путин приложил значительные риторические усилия, чтобы подготовить российскую общественность к долгосрочным военным усилиям — а не к краткосрочному мирному соглашению — в том числе путем продвижения ложного нарратива о том, что Зеленский и украинское правительство нелегитимны", - говорится в отчете.

Путин и российские официальные лица часто используют этот нарратив, чтобы оправдать отказ России от участия в добросовестных переговорах с Украиной и способствовать достижению стратегической военной цели России по созданию пророссийского марионеточного правительства в Киеве.

"Любое долгосрочное мирное соглашение между Россией и Украиной должно включать признание Россией легитимности украинского президента, правительства и конституции страны", —добавили аналитики.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 11 мая российский диктатор Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. В то же время он отказался поддержать предложенное Украиной 30-дневное прекращение огня, которое должно было бы начаться с 12 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах в Турции. Он подчеркнул, что Украина ожидает не только встречи, но и полного и длительного прекращения огня с 12 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным. Основной темой обсуждений стало прекращение войны в Украине.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия и Украина могут достичь прогресса на переговорах 15 мая в Стамбуле. Однако для этого есть условие. В частности, Киев должен "отказаться от любых ультиматумов".

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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