"Я уже дважды через это проходила": жена Преснякова заговорила о пополнении

Вы узнаете:
- Наталья Подольская высказалась о семье
- Какие у нее отношения с мужем
Российская певица Наталья Подольская, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала, что готова снова родить ребенка.
Напомним, у певицы двое сыновей от певца-путиниста Владимира Преснякова
В комментарии для пропагандистских росСМИ Подольская отметила, что у нее хватит сил на воспитание еще одного ребенка.
"Я об этом мечтаю. На самом деле бросать ничего-то и не надо и не придется, я уже дважды через это проходила", – поделилась путинистка.
Подольская подчеркнула, что сама составляет себе график, поэтому может проводить время с детьми.
"Так что это все не проблема, если Бог решит подарить нам еще одного малыша", – рассказала Наталья.
Также она рассказала об отношениях с мужем-путинистом.
"Мы друг друга очень любим. Чувства между нами вспыхнули с первого взгляда и не угасают до сих пор. Я уверена, что мы с мужем — как раз две такие части одного целого, разделенные когда-то в прошлом. Потому что он первый и единственный в моей жизни мужчина, который мне по-настоящему подходит", — добавила артистка.
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Владимир Пресняков - последние новости по теме
Отметим, ранее Главред сообщал о том, что путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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Кто такой Владимир Пресняков?
Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".
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