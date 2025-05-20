Наталья Подольская удивила своим признанием.

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Наталья Подольская - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Подольская

Вы узнаете:

Наталья Подольская высказалась о семье

Какие у нее отношения с мужем

Российская певица Наталья Подольская, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала, что готова снова родить ребенка.

Напомним, у певицы двое сыновей от певца-путиниста Владимира Преснякова

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В комментарии для пропагандистских росСМИ Подольская отметила, что у нее хватит сил на воспитание еще одного ребенка.

"Я об этом мечтаю. На самом деле бросать ничего-то и не надо и не придется, я уже дважды через это проходила", – поделилась путинистка.

Наталья Подольская с семьей / фото: instagram.com, Наталья Подольская

Подольская подчеркнула, что сама составляет себе график, поэтому может проводить время с детьми.

"Так что это все не проблема, если Бог решит подарить нам еще одного малыша", – рассказала Наталья.

Наталья Подольская с мужем / фото: instagram.com, Наталья Подольская

Также она рассказала об отношениях с мужем-путинистом.

"Мы друг друга очень любим. Чувства между нами вспыхнули с первого взгляда и не угасают до сих пор. Я уверена, что мы с мужем — как раз две такие части одного целого, разделенные когда-то в прошлом. Потому что он первый и единственный в моей жизни мужчина, который мне по-настоящему подходит", — добавила артистка.

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Владимир Пресняков - последние новости по теме

Отметим, ранее Главред сообщал о том, что путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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Кто такой Владимир Пресняков? Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

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