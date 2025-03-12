В смысле: жена Преснякова рассказала про ссору с ним из-за подарка

Подольская на 8 марта попросила у своего мужа новый телефон.

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Владимир Пресняков строит новый дом / Коллаж Главред, фото Instagram/presnyakovvladimir

Вы узнаете:

Почему пожадничал Пресняков

Что его разозлило

Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, разобиделся на свою жену Наталью Подольскую за то, что та ничего стоящего не подарила ему на 23 февраля.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Подольская на 8 марта попросила у своего мужа новый телефон. Однако тот отказал ей, мотивировав тем, что он от нее получил "маечку", и поэтому не должен дарить телефон.

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Сама Подольская рассказала, что на сам праздник Пресняков планировал ограничиться теплым голосовым сообщением, однако его жена оказать умнее.

"Так вышло, что я ничего не подарила Вове на 23 февраля. И когда было 8 марта, он был на гастролях, и прислал мне очень трогательное голосовое смс, как он меня любит, ценит и за все мнё благодарен, что я лучший друг, и жена, и мама... Я его очень сильно поблагодарила в ответ и сказала: "А можно мне новый iPhone?" Он разозлился. Он так расстроился, говорит: "В смысле? Ты мне маечку? (Я ему реально маечку подарила смешную) А я тебе iPhone?" Но подарил всё же", — рассказала Подольская.

Сообщается, что жадность Преснякова связана с желанием построить новый дом.

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Отметим, ранее Главред писал о том, что путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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