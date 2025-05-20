Почему Украина еще не уничтожила Крымский мост: названа единственная причина

Основное:
- Крымский мост имеет достаточно плотную защиту
- Когда существует угроза с воздуха, оккупанты перекрывают движение по сооружению
Незаконно возведенный российскими оккупантами Крымский мост до сих пор остается целым, поскольку имеет плотную систему обороны. Об этом сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
"Вероятно, это единственная причина, почему он до сих пор стоит", - подчеркнул Плетенчук.
Он добавил, что захватчики активно охраняют Крымский мост, в частности, враг периодически перекрывает движение в ответ даже на вероятную угрозу с воздуха. При этом россияне все еще продолжают активно эксплуатировать путепровод.
"Конечно, эксплуатируют не в том режиме, который закладывался во время его строительства, так как он получил соответствующие повреждения. Но не следует забывать, что они параллельно развивают инфраструктуру по суше для того, чтобы как-то компенсировать в случае необходимости закрытия этого объекта. Поэтому можно сказать, что вкладываются они в оборону и охрану этого объекта довольно серьезно. И, вероятно, это единственная причина, почему он там еще находится", - заявил Плетенчук.
По словам спикера ВМС, противник на временно оккупированном полуострове поддерживает на достаточно высоком уровне плотность своей ПВО. Особенно это заметно вокруг объектов, которые имеют стратегическое значение - в частности самого моста, а также многочисленных военных баз.
При этом Плетенчук также обратил внимание, что на территории РФ больше пропущенных ударов со стороны ВСУ, чем на полуострове.
Крымский мост - последние новости Украины
Ранее в Украине говорили о вероятном уничтожении Крымского моста до конца 2024 года, однако в то время не удалось провести соответствующую операцию. По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, пока не известно, возможно ли "падение" моста в 2025 году.
Как писал Главред, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан заявил, что 25 апреля украинские дроны поразили радиолокационную станцию к С-400 на территории временно оккупированного Крыма. По его мнению, это может указывать на то, что, вероятно, началась подготовка к уничтожению Крымского моста.
Между тем командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Крымский мост остается целью для украинских военных, однако при подготовке его уничтожения нужна информационная тишина.
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Что известно о Дмитрии Плетенчуке?
Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
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