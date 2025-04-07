Уничтожение Крымского моста: командующий ВМСУ назвал ключевое условие

Для планирования важных военных операций нужна информационная тишина, говорит Алексей Неижпапа.

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Названо условие уничтожения Крымского моста / коллаж: Главред, фото: Википедия

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При подготовке уничтожения Крымского моста нужна информационная тишина

Крымский мост является сложной целью для уничтожения

Крымский мост остается целью для украинских военных, однако при подготовке его уничтожения нужна информационная тишина, заявил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

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"Конечно, мост - это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить. Нет границ, которые нельзя перейти. Так и мост, такой же. Такая же цель, как и остальные", - сказал он в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

Вместе с тем командующий ВМС обратил внимание на то, что для планирования важных военных операций нужна информационная тишина.

"Всегда, чтобы иметь успех. А если мы говорим, что завтра мы ударим Крымский мост, то, наверное, противник об этом узнает через телевидение. Или скажем, что мы не ударим его. Ну, это же неправильно", - отметил Неижпапа.

При этом он также подчеркнул, что количество ударов ВСУ по Крыму не уменьшилось, хотя, возможно, они стали менее интенсивными.

"Я не проводил такую аналитику, меньшую или большую. Все работает в штатном режиме, как и на других направлениях фронта. Поэтому цели есть в Крыму и в других областях, где находится враг, конечно", - добавил он.

/ Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, враг хочет восстановить сооружения возле Крымского моста. Представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук, заявил, что оккупанты массово насыщают объект системами противовоздушной обороны.

Оборона Крымского моста рушится на глазах, сообщала мониторинговая группа Крымский ветер. Боновые заграждения возле эстакады, которыми россияне укрепляют объект, повреждены из-за штормов.

В конце февраля оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. В разных районах полуострова прогремели взрывы. У мыса Тарханкут была объявлена воздушная тревога из-за возможной атаки безэкипажных катеров.

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