Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Уничтожение Крымского моста: командующий ВМСУ назвал ключевое условие

Алексей Тесля
7 апреля 2025, 20:57
908
Для планирования важных военных операций нужна информационная тишина, говорит Алексей Неижпапа.

ATACMS, Крымский мост
Названо условие уничтожения Крымского моста / коллаж: Главред, фото: Википедия

Главное:

  • При подготовке уничтожения Крымского моста нужна информационная тишина
  • Крымский мост является сложной целью для уничтожения

Крымский мост остается целью для украинских военных, однако при подготовке его уничтожения нужна информационная тишина, заявил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

видео дня

"Конечно, мост - это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить. Нет границ, которые нельзя перейти. Так и мост, такой же. Такая же цель, как и остальные", - сказал он в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

Вместе с тем командующий ВМС обратил внимание на то, что для планирования важных военных операций нужна информационная тишина.

"Всегда, чтобы иметь успех. А если мы говорим, что завтра мы ударим Крымский мост, то, наверное, противник об этом узнает через телевидение. Или скажем, что мы не ударим его. Ну, это же неправильно", - отметил Неижпапа.

При этом он также подчеркнул, что количество ударов ВСУ по Крыму не уменьшилось, хотя, возможно, они стали менее интенсивными.

"Я не проводил такую аналитику, меньшую или большую. Все работает в штатном режиме, как и на других направлениях фронта. Поэтому цели есть в Крыму и в других областях, где находится враг, конечно", - добавил он.

крымский мост инфографика
/ Инфографика: Главред

Крымский мост – последние новости по теме:

Как сообщал Главред, враг хочет восстановить сооружения возле Крымского моста. Представитель ВМС ВСУ капитан 3 ранга Украины Дмитрий Плетенчук, заявил, что оккупанты массово насыщают объект системами противовоздушной обороны.

Оборона Крымского моста рушится на глазах, сообщала мониторинговая группа Крымский ветер. Боновые заграждения возле эстакады, которыми россияне укрепляют объект, повреждены из-за штормов.

В конце февраля оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. В разных районах полуострова прогремели взрывы. У мыса Тарханкут была объявлена воздушная тревога из-за возможной атаки безэкипажных катеров.

Другие новости:

Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВМС Украины Крымский мост Алексей Неижпапа
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Уничтожение Крымского моста: командующий ВМСУ назвал ключевое условие

Уничтожение Крымского моста: командующий ВМСУ назвал ключевое условие

20:57Украина
Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

19:43Синоптик
Главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий ввода контингента в Украину

Главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий ввода контингента в Украину

19:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозки

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

"Могут вправить мозг": украинская певица рассказала, что происходит с Потапом

"Могут вправить мозг": украинская певица рассказала, что происходит с Потапом

Последние новости

21:54

Операция ВСУ в двух областях России: Зеленский раскрыл важные детали

21:50

Мини-теплица своими руками - недорогие варианты для весенней рассады

21:49

"Было сложно": что известно о приезде Пугачевой в РФ

21:07

Вербная неделя-2025: что можно и нельзя делать эти дни, строгие запреты

20:57

Уничтожение Крымского моста: командующий ВМСУ назвал ключевое условие

Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товарыЦены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары
20:50

В жизнь 3 знаков зодиака ворвется бешеный успех: кого накроет волна удачи

20:05

Украина сможет перезапустить ЗАЭС только после разминирования и демилитаризации: подробности

19:57

Что ждет украинцев в ЕС после прекращения огня с Россией: подробности

19:55

Китай выиграет от торговой войны Трампа: появился неожиданный прогноз

Реклама
19:54

"Красная свадьба" Трампа продолжается: индексы продолжают падатьмнение

19:53

Дефицит воды и угроза голода: насколько критична ситуация для Украины

19:43

Ударит 11-градусный мороз: названы регионы, где усилится похолодание

19:29

Ликвидировали 120 оккупантов: ВСУ заманили врага в ловушку на ключевом направлении

19:12

"Легких решений не бывает": Спартц призвала украинцев отказаться от территорий

19:11

Где и когда попрощаются со звездой "За двумя зайцами" Таисией Литвиненко

19:11

Главы штабов ВС Франции и Британии раскрыли сценарий ввода контингента в Украину

19:10

Цена упадет на 30%: какой популярный продукт резко подешевеет после ПасхиВидео

18:37

Евросоюз может ослабить санкции против РФ: на что должен пойти Кремль

18:31

Как постирать ковер дома на полу: быстрый и простой советВидео

18:24

Уже известно о двух датах: когда Путин может согласиться на мир в Украине

Реклама
18:20

В Украине упадет цена на популярную продукцию: эксперт порадовал прогнозомЭксклюзив

17:45

Всего 50 гривен в месяц: в Киевстаре рассказали о новом тарифном плане

17:35

Мухи в доме исчезнут: какой предмет из холодильника надо поставить на окно

17:21

"У меня нет короны на голове": Ярмоленко извинился перед фанатом

17:12

Теракт на заказ: СБУ задержали завербованную агентку

17:05

Цены "подскочат" аж на 10%: известно, какие виды мяса подорожают больше всегоВидео

16:56

Российская группа провела турне по тюрьмам и назвала арестантов "милыми зайчиками"

16:48

Как убрать застарелый жир с кухонных шкафов: хороший способ на заметку хозяйкам

16:42

"Я обожала!": Цимбалару рассказала про свою любовь на съемках "Материнского инстинкта"

16:40

"Говорил: "Я так люблю жизнь": в Кривом Роге попрощались с детьми, которых убила ракетаФото

16:35

РФ накапливает ресурсы для штурмов на важном направлении: военный оценил угрозу

16:32

Ежемесячно на 1,5-2%: эксперт назвал базовый продукт, который будет только дорожатьВидео

16:21

Путин послал тайный сигнал Зеленскому: что известно о новой тактике ударов РФФото

15:44

Зелень будет оставаться свежей месяцами - что нужно сделатьВидео

15:42

Киев переплатил 1 миллиард гривень за охранные услуги - депутат Витренко

15:30

У Путина нагло отрицают удар по гражданским в Кривом РогеВидео

15:19

Зачем 8 апреля прижиматься к дереву: какой праздник, приметы

15:18

Как убрать желтый налет в унитазе: простой, но очень эффективный способ

15:17

Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала точную дату

15:12

На Бориса Джонсона напали на глазах пятилетнего сына - что произошло

Реклама
14:58

Некоторые пенсионеры потеряют более 2000 гривен в 2025 году - детали

14:35

Где сердце среди фламинго: сложная загадка для людей с высоким IQ

14:17

Цены стремительно полетели вниз: популярные в Украине овощи стали дешевле

14:11

В Украине изменили налог на недвижимость: сколько придется платить

13:59

Как защитить деревья от вредителей: какие средства использовать

13:53

Из Украины хотят сделать "стального дикобраза": СМИ раскрыли намерение Европы

13:25

"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

13:18

Цены бьют все рекорды: в Украине стремительно дорожает важный продукт

12:50

Куда спряталась собака: найдите животное в комнате за 5 секунд

12:46

Всего 15 минут и трубы будут чистыми: как прочистить жирный засор в раковине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять