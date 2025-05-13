В Лондоне состоялся саммит по Украине: что решили страны группы Веймар+

Европейские министры подтвердили свою солидарность с украинским народом и приветствовали мирные усилия под руководством США.

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Страны группы Веймар+ сделали заявление об Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

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Что такое группа Веймар+

О чем договорились европейские министры на саммите в Лондоне

В понедельник, 12 мая, в Великобритании состоялась встреча министров иностранных дел ряда европейских стран. По ее результатам официальный Лондон обнародовал совместное заявление по Украине и евроатлантической безопасности. Оно касается усилий по прекращению огня в Украине, давления на РФ для завершения войны, гарантий безопасности и дальнейшей поддержки Киева.

Как сообщает британское правительство, в обнародованном резюме указывается, что страны из группы Веймар+ подтвердили свою солидарность с украинским народом, а также "наше сочувствие жертвам недавних нападений со стороны России и нашу полную поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

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Европейские министры приветствовали мирные усилия под руководством США и "перспективу дальнейших переговоров на этой неделе".

"Пока Россия не проявила никакого серьезного намерения достичь прогресса. Она должна сделать это без промедления", - говорится в совместном заявлении.

Также главы МИД европейских государств присоединились к призыву Украины к немедленному и всеобъемлющему 30-дневному прекращению огня, чтобы "создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и прочном мире".

Также на встрече в Лондоне они обсудили, как в дальнейшем будут активизировать усилия Европы по поддержке Украины "в ее текущей защите от агрессивной войны России".

"Украина должна быть уверена в своей способности и в дальнейшем успешно противостоять российской агрессии при нашей поддержке", -отмечается в заявлении.

По убеждению европейских чиновников, сильная украинская армия будет "жизненно необходима".

"Мы договорились работать с Украиной над инициативами по укреплению украинских вооруженных сил, восстановлению запасов боеприпасов и оборудования и дальнейшего укрепления промышленного потенциала", - сообщили на Даунинг-стрит.

Представители стран группы Веймар+ также заявили, что стремятся к надежным гарантиям безопасности для Украины.

"Это включает изучение создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил поддержки, которая могла бы помочь создать уверенность в любом будущем мире и поддержать восстановление вооруженных сил Украины", - указывается в совместном заявлении.

Также стороны заявили, что будут работать над "новыми обязательствами по реконструкции и восстановлению, в частности на Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля, чтобы гарантировать, что будущая безопасность Украины будет основываться на динамичной экономике".

"Мы согласились принять амбициозные меры, чтобы уменьшить способность России вести войну путем ограничения доходов Кремля, уничтожения теневого флота, усиления лимита цен на нефть и сокращения остатков импорта российских энергоносителей", - рассказали европейские чиновники.

Кроме того, министры заявил, что будут оставлять замороженные российские активы в своих юрисдикциях "недвижимыми, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за нанесенный ущерб".

Также стороны подтвердили, что НАТО является основой безопасности и процветания их стран. Государства должны увеличивать свои расходы на взносы на оборонку и продолжат усиливать альянс, чтобы "отвечать требованиям сдерживания и защиты во всех сферах евроатлантического региона".

С этой целью европейские страны планируют развивать работу в НАТО, ЕС и группах единомышленников "для достижения этих целей".

"Усиленные отношения в сфере безопасности и обороны между Великобританией и ЕС являются ключевыми для улучшения жизни наших людей и повышения безопасности и безопасности нашего континента, как и усиленное сотрудничество между НАТО и ЕС на основе трех Совместных деклараций, а также более тесное сотрудничество с Украиной", - резюмировали в группе Веймар+.

Отметим, Группа Веймар+ была создана зимой этого года как ответ на изменение политики Вашингтона в отношении войны РФ против Украины.

В саммите в Лондоне принимали участие главы МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Верховный представитель Евросоюза.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 11 мая российский диктатор Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. В то же время он отказался поддержать предложенное Украиной 30-дневное прекращение огня, которое должно было бы начаться с 12 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах в Турции. Он подчеркнул, что Украина ожидает не только встречи, но и полного и длительного прекращения огня с 12 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным. Основной темой обсуждений стало прекращение войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что также может приехать в Турцию 15 мая, чтобы присоединиться к переговорам между Зеленским и Путиным. Трамп выразил надежду на положительный результат переговоров и предположил, что Россия все же может согласиться на 30-дневное прекращение огня.

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