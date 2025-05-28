Осталось мало: звезда "Гарри Поттера" рассказала, что скоро умрет

Актриса Мириам Марголис дала душевную сводку о состоянии здоровья.

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Звезда Гарри Поттера сообщила о состоянии здоровья / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/mmargolyes

Кратко:

О чем сообщила легендарная актриса

Сколько ей осталось жить

Икона Гарри Поттера, актриса Мириам Марголис дала душевную сводку о состоянии здоровья, сообщив, что ей "осталось недолго жить" после операции на сердце.

Как пишет live95fm.ie, 83-летняя актриса, широко известная по роли профессора Спраут в серии фильмов о Гарри Поттере, также снималась в фильмах "Магазинчик ужасов", "Мулан" и "Эпоха невинности" Мартина Скорсезе.

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В 2023 году она перенесла операцию по замене аортального клапана, что позволило ей избежать более инвазивной операции на открытом сердце.

Мириам Марголис сообщила о скорой смерти / Фото Instagram/mmargolyes

В интервью The Times Мириам рассказала поклонникам о состоянии здоровья, размышляя о своих оставшихся карьерных целях.

"Когда знаешь, что жить осталось недолго — а я, скорее всего, умру в течение следующих пяти или шести лет, если не раньше, — мне не хочется оставлять актерскую карьеру.

Мириам Марголис сообщила о скорой смерти / Фото Instagram/mmargolyes

"Это такая радость. "Я жажду играть роли, которые не привязывают меня к инвалидному креслу, но я просто недостаточно сильна", — сказала она.

Ее комментарии прозвучали, когда она размышляла о выходе на пенсию и влиянии ее ухудшающегося здоровья.

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