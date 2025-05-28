"Меня трусило": участник "Мастер Шеф" рассказал, что происходит за кулисами шоу

Участник Мастер Шеф рассказал о том, как переживал сложные ситуации на проекте.

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Дмитрий Чикало и страхе на Мастер Шеф / Коллаж Главред, фото Instagram/ chikalo_official.ua

Кратко:

Чего боялся участник Мастер Шеф

Почему он считает, что нужно поменять жюри

Участник 13-го сезона популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" и блогер, освещающий жизнь проекта Дмитрий Чикало, приоткрыл немного информации о том, что происходит за кулисами шоу.

О своем опыте участия в проекте Чикало рассказал в подкасте "Вкусно и Душевно с Размиком".

Дмитрий Чикало об участии в Мастер Шеф / Фото Instagram/chikalo_official.ua

По словам Дмитрия, он не думал, что проект - это настолько морально тяжело. "В первый же день кастинга над тобой куча камер, большое количество людей, звук, свет. Очень сложно даже просто готовить свое блюдо, будучи под таким давлением. Когда к тебе еще подходят журналисты и в ходе приготовления что-то спрашивают - для меня это был как паралич, я не мог связать двух слов", - говорит он.

Дмитрий Чикало об участии в Мастер Шеф / Фото Instagram/chikalo_official.ua

Кроме того, по словам участника шоу, наиболее сложные моменты начинаются при попадании в 20-ку. "Съемочный день начинается с 6 часов утра и до ночи. У тебя даже 24 часа выходного не всегда может быть", - говорит он.

Оказывается, если конкурс для телезрителя длится 40 минут, то для участника это испытание растягивается на часы.

Судьи Мастер Шеф / Фото СТБ

Чикало также полагает, что проекту нужны новые и молодые лица. По его словам, когда она ставил тарелку перед судьями Эктором или Владимиром Ярославским, его трусило буквально. "Это люди, которые вызывают у меня паническую атаку", - говорит блогер.

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Кто такой Эктор Хименес-Браво? Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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