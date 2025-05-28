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Зеленский якобы срочно прервал визит в Германию - что произошло на самом деле

Руслана Заклинская
28 мая 2025, 23:57
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Самолет президента вылетел из Берлина 27 мая вечером в направлении польского Жешува.
Зеленский якобы срочно прервал визит в Германию - что произошло на самом деле
Зеленский внезапно покинул Германию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Что известно:

  • Зеленский якобы прервал визит в Германию и срочно возвращается в Киев
  • Причина, по данным Spiegel, - накопление российских войск у границы с Сумской областью
  • Украинские СМИ утверждают, что информация о досрочном возвращении президента из-за наступления РФ не соответствует действительности

Президент Украины Владимир Зеленский якобы прервал свой официальный визит в Германию и срочно возвращается в Киев. Президентский самолет вылетел из Берлина. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Как отмечает издание, глава государства должен был продолжить программу пребывания в ФРГ - в частности, посетить Дюссельдорф и принять участие в церемонии вручения премии Карла Великого. Однако из-за резкого обострения ситуации на северо-востоке Украины он решил досрочно покинуть страну.

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Основной причиной такого решения немецкое издание назвало угрожающее накопление российских войск вблизи границы с Сумской областью. По информации издания, в Берлине считают, что Зеленский не хотел присутствовать на праздничных мероприятиях за пределами Украины, когда на фронте возникает новая угроза.

По данным авиаресурса AirNav, президентский самолет Airbus A319 государственной авиакомпании "Украина" вылетел из Берлина в 21:01 27 мая и направился в сторону польского Жешува. Ожидаемое прибытие - 21:57 по местному времени.

В то же время издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники, заявило, что информация Spiegel о якобы досрочном возвращении Зеленского из-за российского наступления на Сумщине не соответствует действительности.

"Президент Зеленский имел однодневный визит в Германию, второй день не предусматривался", - сообщило Суспильне, ссылаясь на слова источника в в ОПУ.

Визит Зеленского в Германию - что известно

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин с официальным визитом. Его встретили в аэропорту Шенефельд под дождем. Среди главных тем визита - военная и финансовая поддержка, в частности поставки дальнобойного оружия.

На пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом Зеленский заявил, что российская армия начнет испытывать санкции Запада ориентировочно с июня 2026 года, но этот процесс можно ускорить новыми жесткими санкционными пакетами. Они должны включать ограничения на российскую энергетику, поставки компонентов для дальнобойного оружия и контроль цен на энергоресурсы.

Как сообщал Главред, также Зеленский подчеркнул, что уже более недели мир и Украина ожидают от России "меморандум" с условиями прекращения войны, но Кремль вместо конкретных предложений повторяет старые ультиматумы. Украина ждала документ после обмена пленными, но его так и не получила.

Главред собрал ключевые заявления в рамках визита Зеленского в Германию.

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Что известно о Der Spiegel?

Der Spiegel - один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

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