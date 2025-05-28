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"Перформанс" для Трампа: в СМИ раскрыли, для чего РФ новые переговоры с Украиной

Руслана Заклинская
28 мая 2025, 23:04
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Заявления России о готовности ко второму раунду прямых переговоров с Украиной выглядят скорее как политический перформанс, а не реальное стремление к миру.
'Перформанс' для Трампа: в СМИ раскрыли, для чего РФ новые переговоры с Украиной
Кремль имитирует "мирный процесс" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • РФ предложила переговоры 2 июня в Стамбуле, чтобы показать себя инициатором мирного процесса
  • "Меморандум" не содержит изменений позиции России - это старые максималистские требования
  • Прорыв во втором раунде переговоров маловероятен

Россия, объявив дату и место второго раунда прямых переговоров с Украиной, пытается позиционировать себя как инициатора мирного процесса. Этот шаг выглядит как тактический маневр, призванный сформировать благоприятную картинку для внешнего мира, а не реальный шаг к урегулированию войны. Об этом заявил корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

По его мнению, инициатива Москвы первой озвучить дату и место переговоров (2 июня в Стамбуле) имеет целью создать впечатление, что именно Россия активно продвигает мирный процесс.

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Аналитик обращает внимание, что Россия, возможно, отреагировала на недавнюю волну критики со стороны Дональда Трампа из-за атак по Украине. Показательная "мирная инициатива" может быть попыткой успокоить президента США и одновременно послать сигнал его администрации, что Москва вроде бы все еще готова к компромиссу.

"Это попытка успокоить его (Дональда Трампа - Главред) беспокойство и показать Вашингтону, что Москва все еще заинтересована в сделке", - отметил корреспондент.

Несмотря на формальную риторику о "меморандуме", который содержит "все аспекты преодоления причин кризиса", Беннетт подчеркивает, что заявление Сергея Лаврова не демонстрирует никаких признаков изменения позиции России, а "ощущается скорее как перформанс". "Меморандум", вероятно, лишь повторяет старые, неприемлемые для Киева тезисы: требование к Украине оставаться нейтральным государством, прекращение сотрудничества с НАТО и признание претензий Кремля на защиту "русскоязычного населения".

"Документ, по сути, будет перечнем максималистских требований Москвы, включая постоянный нейтралитет для Украины", - считает Беннет.

Также критике подвергнется состав делегации - ее, как и в предыдущем раунде, возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В Киеве ранее указывали, что это представительство не имеет необходимого уровня для достижения серьезных договоренностей.

"Ожидания прорыва во втором раунде будут так же низкими", - подытожил Беннетт.

Мирные переговоры и "меморандум" РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 28 мая РФ предложила Украине провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова представить Киеву подготовленный "меморандум" на встрече в Турции.

Министр обороны Рустем Умеров заявил в ответ, что Украина передала России свой документ о прекращении огня, теперь у Москвы есть до четырех дней, чтобы ответить.

По его словам, после встречи 16 мая в Турции мир ожидал от России "меморандум", но Кремль затягивал. После давления со стороны США, Европы и президента Зеленского, Москва сообщила, что документ готов, но до сих пор не передала его.

Кроме этого, ранее президент Зеленский заявил, что больше недели мир ждет обещанный Россией "меморандум" об условиях прекращения войны, однако вместо конкретики Кремль повторяет старые ультиматумы. По его словам, ни одного документа до сих пор не передано, а попытки получить ответ через прямые контакты, в частности от министра обороны Умерова, остались безрезультатными.

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Что такое Sky News?

Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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