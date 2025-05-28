Регионы по всей России охватили масштабные антивоенные протесты - что происходит /

Партизаны отмечают, что каждая новая листовка становится шагом к разрушению режима российского диктатора Путина.

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Регионы РФ охватили антивоенные протесты - что происходит / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Антивоенные акции охватили все регионы РФ

Наибольшая активность в Тульской области и Калмыкии

В разных регионах России партизаны организуют антивоенные акции, к которым присоединяются граждане, выступающие против режима российского диктатора и военного преступника Путина и стремятся к скорейшему завершению войны. Об этом сообщило движение сопротивления "Атеш".

"Массовые антивоенные акции охватили регионы по всей России", - сообщили партизаны. видео дня

Движение "Атеш" сообщило, что активисты "Гражданской Силы" провели масштабную кампанию по распространению антипутинских листовок в разных регионах России - от Ленинградской до Свердловской области, включая национальные республики. Сотни листовок появились в таких городах, как Элиста, Кострома, Шлиссельбург, Екатеринбург, Суворов и многих других. На связь с активистами уже вышли более 20 человек.

/ Фото: скриншот

Наибольшая активность зафиксирована в Тульской области и Калмыкии - оттуда поступили обращения от десятков граждан, которые открыто заявляют о своем несогласии с политикой Кремля и готовности действовать для прекращения военных преступлений.

"Каждая новая листовка - это шаг к разрушению кремлевской диктатуры. Чем шире распространяется правда, тем быстрее мы сломаем систему насилия", - резюмировали в "Атеш".

Диверсии "Атэш" - что известно о сопротивлении партизан

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 мая партизаны движения "Атэш" провели диверсию на российской железной дороге, вследствие чего был выведен из строя стратегически важный участок путей, обеспечивающий поставки вооружения в Курскую область для ВС РФ.

Ранее, 5 мая, в городе Саратов на территории России произошел масштабный пожар на трансформаторной подстанции, вызванный еще одной диверсией партизан.

Тем временем начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проходит военно-врачебную экспертизу в Москве, что вызвало предположение о возможных кадровых изменениях в российском военном руководстве. Об этом сообщает движение "Атеш" со ссылкой на источники в группировке войск РФ "Днепр".

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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