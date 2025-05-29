Будут ли отключать свет летом в домах украинцев: эксперт дал ответ

Ранее эксперт всегда говорил, что украинцев ждет полный коллапс.

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Что прогнозируют эксперты на лето 2025 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем сказал эксперт:

Энергетическая ситуация в Украине летом будет стабильной, если избежать масштабных ракетных атак

Ситуация с электроэнергией положительная, но возможны кратковременные отключения при отсутствии обстрелов

Энергетическая система в Украине период летних месяцев будет оставаться на стабильном уровне, но при условии, если удастся избежать масштабных атак со стороны РФ. Об этом заявил энергетический аналитик Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире телеканала Эспрессо.

Специалист акцентировал внимание на стратегическом значении накопления газовых резервов в отечественной ГТС. Он отметил помощь, которую оказывает Норвегия в этом вопросе.

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"Вопрос накопления газа в нашей газотранспортной системе является номер один для государства. В этом вопросе очень активно нам пытается помочь Норвегия. С газом в Украине все будет хорошо", - отметил он.

​ Что означают очереди отключений света / Инфографика: Главред

Относительно электроснабжения, эксперт выразил умеренный оптимизм, отметив, что на данный момент предпосылок для энергетической катастрофы нет, если не будет массированных обстрелов.

"По электроэнергии ситуация очень неплохая. В этом вопросе я всегда говорил, что нас ждет полный коллапс. Сейчас таких перспектив нет, конечно, если нас не будут обстреливать так, как это было три последние ночи. В соответствии с этим мы будем иметь четкое электроснабжение", - пояснил Игнатьев.

Также эксперт добавил, что определенные перебои с подачей электроэнергии все же могут иметь место, но речь идет лишь о коротких периодах.

Тарифы на свет в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, есть вероятность, что украинцам могут начислить дополнительные 4 000 гривен за свет. Это произойдет в случае недопуска коммунальщиков к счетчикам или проблем с договором.

В свою очередь заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский предположил, что за газ и свет придется платить больше. Ситуация на энергетическом рынке требует активных действий уже сейчас, подчеркнул он.

Однако в то же время в ДТЭК раскрыли главный секрет экономии, как не переплачивать за свет. Самое главное, чтобы избежать переплат за коммунальные услуги, важно вовремя и корректно передавать показания счетчиков.

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Кто такой Станислав Игнатьев? Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.

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