Будут ли отключать свет летом в домах украинцев: эксперт дал ответ

О чем сказал эксперт:
- Энергетическая ситуация в Украине летом будет стабильной, если избежать масштабных ракетных атак
- Ситуация с электроэнергией положительная, но возможны кратковременные отключения при отсутствии обстрелов
Энергетическая система в Украине период летних месяцев будет оставаться на стабильном уровне, но при условии, если удастся избежать масштабных атак со стороны РФ. Об этом заявил энергетический аналитик Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире телеканала Эспрессо.
Специалист акцентировал внимание на стратегическом значении накопления газовых резервов в отечественной ГТС. Он отметил помощь, которую оказывает Норвегия в этом вопросе.
"Вопрос накопления газа в нашей газотранспортной системе является номер один для государства. В этом вопросе очень активно нам пытается помочь Норвегия. С газом в Украине все будет хорошо", - отметил он.
Относительно электроснабжения, эксперт выразил умеренный оптимизм, отметив, что на данный момент предпосылок для энергетической катастрофы нет, если не будет массированных обстрелов.
"По электроэнергии ситуация очень неплохая. В этом вопросе я всегда говорил, что нас ждет полный коллапс. Сейчас таких перспектив нет, конечно, если нас не будут обстреливать так, как это было три последние ночи. В соответствии с этим мы будем иметь четкое электроснабжение", - пояснил Игнатьев.
Также эксперт добавил, что определенные перебои с подачей электроэнергии все же могут иметь место, но речь идет лишь о коротких периодах.
Тарифы на свет в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, есть вероятность, что украинцам могут начислить дополнительные 4 000 гривен за свет. Это произойдет в случае недопуска коммунальщиков к счетчикам или проблем с договором.
В свою очередь заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский предположил, что за газ и свет придется платить больше. Ситуация на энергетическом рынке требует активных действий уже сейчас, подчеркнул он.
Однако в то же время в ДТЭК раскрыли главный секрет экономии, как не переплачивать за свет. Самое главное, чтобы избежать переплат за коммунальные услуги, важно вовремя и корректно передавать показания счетчиков.
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Кто такой Станислав Игнатьев?
Станислав Игнатьев - председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation.
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