У украинцев могут забрать жилье после войны: депутат указал опасную причину

Сейчас действует мораторий на принудительное взыскание жилья, но после войны эта практика может быть восстановлена и усилиться.

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Украинцы на грани из-за коммунальных долгов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Взыскание жилья за долги по коммуналке могут начаться после войны

Многие украинцы не могут оплачивать коммунальные услуги и долги

После завершения боевых действий в Украине возможно массовое изъятие жилья за неуплаченные счета за коммунальные услуги - общая сумма долгов украинцев уже превысила 200 миллиардов гривен. Об этом рассказал народный депутат и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко в Telegram.

Многие семьи вынуждены делать выбор между оплатой базовых потребностей и коммуналки, не имея четкого плана, как выйти из долговой ямы.

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"Они не знают, что дальше делать с этим долгом. Они говорят: "Мы просто живем. Нам бы день в день пережить"", - отметил Кучеренко.

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По его словам, без помощи родственников людям будет трудно найти выход из ситуации.

Сейчас, как подчеркивает депутат, принудительного выселения за долги не происходит. Однако после окончания войны ситуация может кардинально измениться, особенно если в стране усилятся экономические и политические идеи, ориентированные на жесткое соблюдение принципов частной собственности.

Кучеренко убежден: если такие подходы начнут доминировать, государство или частные структуры могут начать активное взыскание квартир у должников. Он также акцентировал внимание на возможном участии потомков в решении долговых проблем - возможно, дети или внуки смогут помочь рассчитаться с долгами за жилье.

Коммунальные услуги в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, правительство приняло важное решение о компенсации за коммунальные услуги. Их могут получить учреждения, где размещаются семьи ВПЛ.

Также сообщалось, когда и где в Украине подскочат цены. Ведь тарифы на отопление и воду вырастут до 50%.

Кроме этого, сообщалось, что тариф на воду неожиданно вырос в 6 раз. Однако неравнодушные люди уже зарегистрировали обращение, требуя детального разъяснения причин поднятия тарифа.

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Кто такой Алексей Кучеренко Алексей Кучеренко - украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина - Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

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