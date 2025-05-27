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Компенсации за коммунальные услуги: правительство утвердило важное решение

Мария Николишин
27 мая 2025, 17:37
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Функцию выплат передали Пенсионному фонду.
Компенсации за коммунальные услуги: правительство утвердило важное решение
Компенсации за коммунальные услуги / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Украине изменили порядок компенсации стоимости коммунальных услуг
  • Их могут получить учреждения, где размещаются семьи ВПЛ

Правительство одобрило новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг учреждениям, где размещаются семьи ВПЛ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Делаем процедуру более эффективной. Функцию выплат передаем Пенсионному фонду. Выплаты будут осуществляться непосредственно учреждениям, где живут внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых находятся эти учреждения", - подчеркнул он.

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По его словам, цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут каждый месяц, а не с задержкой в квартал.

"Таким образом правительство помогает тем, кто поддерживает семьи вынужденных переселенцев", - подчеркнул Шмыгаль.

Компенсации за коммунальные услуги: правительство утвердило важное решение
Как уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Тарифы на коммунальные услуги - что известно

Как сообщал Главред, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что в настоящее время тарифы на тепло и горячую воду в Киеве остаются неизменными. Однако, после окончания войны, киевлянам стоит готовиться к увеличению счетов, в среднем, до 50 процентов.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Украине в небольших городах с 2023 года водоканалы начали повышать тарифы на услуги водоснабжения. Причиной этого является рост стоимости электроэнергии.

В то же время, Нафтогаз Украины продлил действие своего годового тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Стоимость газа для бытовых потребителей по этому тарифу остается на уровне 7,96 грн за кубометр.

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Кто такой Денис Шмыгаль?

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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