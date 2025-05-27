Компенсации за коммунальные услуги: правительство утвердило важное решение

Функцию выплат передали Пенсионному фонду.

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Компенсации за коммунальные услуги / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине изменили порядок компенсации стоимости коммунальных услуг

Их могут получить учреждения, где размещаются семьи ВПЛ

Правительство одобрило новый порядок компенсации стоимости коммунальных услуг учреждениям, где размещаются семьи ВПЛ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Делаем процедуру более эффективной. Функцию выплат передаем Пенсионному фонду. Выплаты будут осуществляться непосредственно учреждениям, где живут внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых находятся эти учреждения", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут каждый месяц, а не с задержкой в квартал.

"Таким образом правительство помогает тем, кто поддерживает семьи вынужденных переселенцев", - подчеркнул Шмыгаль.

Как уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Тарифы на коммунальные услуги - что известно

Как сообщал Главред, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин заявил, что в настоящее время тарифы на тепло и горячую воду в Киеве остаются неизменными. Однако, после окончания войны, киевлянам стоит готовиться к увеличению счетов, в среднем, до 50 процентов.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Украине в небольших городах с 2023 года водоканалы начали повышать тарифы на услуги водоснабжения. Причиной этого является рост стоимости электроэнергии.

В то же время, Нафтогаз Украины продлил действие своего годового тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Стоимость газа для бытовых потребителей по этому тарифу остается на уровне 7,96 грн за кубометр.

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Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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