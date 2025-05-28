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Сезон самой любимой сезонной ягоды в Украине под угрозой: цены бьют рекорды

Даяна Швец
28 мая 2025, 08:43
768
Неблагоприятные погодные условия (затяжная весна, апрельские заморозки, прохладный май) привели к задержке сезона сбора и потере урожая.
ягоды, цены, деньги, клубника
Что произошло с клубникой в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Цены на клубнику в Украине снижаются из-за увеличения предложения, но остаются высокими
  • Пик сезона и ожидаемое снижение цен прогнозируется на июнь, когда массово будет созревать клубника из открытого грунта

На украинских рынках клубника постепенно дешевеет, поскольку объемы продаж растут. Однако, несмотря на это, цены остаются значительно выше, чем в прошлом году. Как сообщает РБК-Украина, причиной стали неблагоприятные погодные условия, которые негативно сказались на урожайности.

В мае традиционно ожидается снижение стоимости этой ягоды, но в 2025 году ситуация несколько иная. Хотя украинская клубника, в частности из Закарпатья, уже начала активно поступать на рынок и вытесняет импорт, цены остаются высокими.

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По словам Татьяны Попович, представительницы маркетингового отдела рынка "Шувар", в конце мая на львовских рынках цена за килограмм украинской клубники составляет 120-144 гривни. Это на четверть или даже треть дороже, чем в мае прошлого года, когда средний показатель был на уровне 98 грн/кг. Стоимость зависит от региона и объемов поставок.

Аналитики EastFruit отмечают, что из-за увеличения поставок клубники с западной Украины наблюдается постепенное снижение цен. Если в начале мая тепличная ягода стоила 220-260 грн/кг, то сейчас ее продают уже по 120-190 грн/кг. Однако, даже снижение не меняет общей тенденции - по сравнению с аналогичным периодом 2024 года цена выросла в среднем на 45%.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Почему цены на клубнику летят вверх?

Основной причиной подорожания стали погодные факторы: затяжная весна, апрельские морозы и прохладный май сдвинули сроки созревания ягод почти на две недели. В результате уменьшилось количество клубники на рынке, что и привело к повышению цен.

Некоторые хозяйства понесли серьезные потери - например, в селе Романов на Волыни заморозки уничтожили 85% насаждений на площади 3,5 гектара. По словам владелицы, это самые большие убытки за последнее десятилетие. Сейчас фермеры возлагают надежды на ремонтантные сорта, которые могут плодоносить несколько раз в год.

Когда цены на клубнику снизятся?

Наибольшее количество украинской клубники традиционно появляется в июне, когда созревают ягоды из открытого грунта. Именно тогда ожидается снижение цен. По словам Татьяны Попович, основной урожай на Львовщине поступит на рынки в первой половине июня.

Если погода не помешает, цена может упасть до 80-100 гривен за килограмм. Однако из-за ограниченных урожаев и роста затрат на производство и доставку кардинального удешевления ожидать не стоит.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как писал Главред, цены на овощи в Украине изменились. Эксперты сообщили, что подорожало и подешевело.

Высокие цены на любимые сезонные вкусности будут держаться около месяца. Базированная ягода в Украине стоит уже 1500 гривен за килограмм.

Также в Украине существенно дорожают популярные овощи. Именно поэтому стоимость традиционного "борщевого набора" в этом году будет выше, чем в прошлом году.

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Что известно о РБК-Украина?

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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