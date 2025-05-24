McDonald's больше не по карману украинцам: что масштабно выросло в цене

Ключевое:
- Как выросли цены после 2022 года В McDonald's
- Почему Биг Тейсти стал настоящим деликатесом
За последние годы, на фоне полномасштабной войны, цены в сети быстрого питания McDonald's в Украине существенно выросли. Издание Telegraf исследовало, как именно изменились цены в популярном фастфуде.
В материале отмечается, что:
- в 2022 году классический Биг Мак стоил 92 гривны, а уже в 2025-м - 129 грн; Чизбургер вырос в цене с 52 до 67 грн:
- гамбургер - с 45 до 58 грн;
- за 6 куриных наггетсов теперь просят 92 грн вместо прежних 71;
- картофель фри в 2022 году колебалась от 37 до 54 грн, а сегодня - уже от 50 до 75 грн, в зависимости от размера;
- большая Coca-Cola, которая раньше стоила 40 гривен, сейчас обойдется в 55.
Кроме роста цен, сеть просто взорвалась после решения изъять из меню один из самых любимых бургеров - Биг Тейсти.
Это вызвало волну возмущения среди фанатов, и некоторые хитрые пользователи даже начали выставлять на OLX пустые коробки от Биг Тейсти, предлагая их за солидные суммы.
Впоследствии компания сообщила, что Биг Тейсти не исчез полностью. В 2025 году бургер вернулся в обновленном формате в виде трех отдельных вариантов, а цена классической версии выросла со 125 до 175 гривен.
Цены на продукты в Украине - что известно
Как писал Главред, недавно популярный фрукт в Украине внезапно стал деликатесом. В некоторых магазинах стоимость популярных сортов уже подбирается к 100 гривен за килограмм.
В Украине дешевеют сразу несколько популярных овощей. Особенно уже скоро, в июне, ожидается незначительное удешевление некоторых овощей, примерно на 7%
Так вот, цены на репчатый лук в Украине продолжают снижаться. Производители массово снижают их из-за ухудшения качества продукции и слабого спроса со стороны оптовых покупателей.
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Что известно об издании "Телеграф"?
"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
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