Брэд Питт впервые официально прокомментировал развод с Анджелиной Джоли

Совершенно очевидно, что Питт окончательно "отпустил" эти отношения еще 8 лет назад.

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Когда развелись Джоли и Питт - мнение Брэда про расставание / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Когда расстались и окончательно развелись Джоли и Питт

Что актер думает про многолетнюю эпопею с разводом

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году после 11 лет отношений (их них два года - в официальном браке). Бракоразводный процесс, раздел имущества и опеки над их шестью общими детьми занял у пары целых 8 лет - лишь в декабре 2024 звездные эксы наконец почувствовали себя свободными.

Тогда адвокат Джоли отметил, что для Энджи весь процесс был очень выматывающим, и она рада, что все окончательно разрешилось. Что же думает по этом поводу Питт стало известно лишь через полгода после развода.

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В беседе с изданием GQ Брэд признался, чувствовал ли он "облегчение" после окончательного завершения его развода. "Нет, я не думаю, что это было так уж важно. Просто произошло то, что должно было произойти. Легально", - отметил актер.

Когда развелись Джоли и Питт - мнение Брэда про расставание / ua.depositphotos.com

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Ранее Главред рассказывал, что Бен Аффлек, который недавно вновь стал холостяком, ревнует свою бывшую девушку Ану де Армас к другому голливудскому актеру - Тому Крузу.

Также в западных СМИ появились слухи о том, что 64-летний голливудский актер Дэвид Духовны тайно женился на 31-летней продавщице смузи, с которой встречался до этого 8 лет.

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Кто такой Брэд Питт? Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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