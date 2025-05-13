Евровидение 2025 - где смотреть первый полуфинал

Кратко:
- Где можно посмотреть Евровидение 2025
- Когда выступит Украина
Уже сегодня, 13 мая состоится первая часть долгожданного события - первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение - 2025. Как всегда, перед большим финалом 17 мая, участников ждет ответственный шаг, а именно им предстоит пройти еще два полуфинала.
Первый полуфинал Евровидения 2025 особенно важен для Украины, ведь сегодня будет выступать украинская группа Ziferblat.
Трансляции на европейских сайтах начнутся в 22:00 по киевскому времени. Вживую посмотреть конкурс можно в прямом эфире на:
- телеканале "Суспільне Культура";
- официальном сайте "Суспільне. Євробачення";
- YouTubе-канале "Суспільне мовлення ";
- официальном сайте Евровидения.
Группа Ziferblat, представители Украины на Евровидении-2025, будет выступать со песней "Bird of Pray" в первом полуфинале, 13 мая, под пятым номером. Их конкурентами за место в гранд-финале станут конкурсанты из Исландии, Польши, Словении, Эстонии, Швеции, Португалии, Норвегии, Бельгии, Азербайджана, Сан-Марино, Албании, Нидерландов, Хорватии и Кипра.
Испания и Италия, страны Большой Пятерки, и Швейцария, страна-хозяйка Евровидения в этом году, проходят в финал автоматически, вне конкурса.
Второй полуфинал можно будет посмотреть 15 мая, в четверг. А гранд финал состоится в субботу, 17 мая.
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Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.
Полную информацию о том, как пройдет Евровидение 2025, кто будет вести его, а также о том, кто будет представлять и комментировать результаты Украины - можно узнать тут.
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