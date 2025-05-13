Евровидение 2025 - где смотреть первый полуфинал

Уже сегодня, 13 мая, в первом полуфинале выступят представители от Украины - группа Ziferblat.

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Где смотреть Первый полуфинал Евровидения 2025 - выступление Украины / Коллаж Главред, фото Суспильне, скриншот

Кратко:

Где можно посмотреть Евровидение 2025

Когда выступит Украина

Уже сегодня, 13 мая состоится первая часть долгожданного события - первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение - 2025. Как всегда, перед большим финалом 17 мая, участников ждет ответственный шаг, а именно им предстоит пройти еще два полуфинала.

Первый полуфинал Евровидения 2025 особенно важен для Украины, ведь сегодня будет выступать украинская группа Ziferblat.

видео дня

Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения 2025 / Фото Суспильне, скриншот

Трансляции на европейских сайтах начнутся в 22:00 по киевскому времени. Вживую посмотреть конкурс можно в прямом эфире на:

Группа Ziferblat, представители Украины на Евровидении-2025, будет выступать со песней "Bird of Pray" в первом полуфинале, 13 мая, под пятым номером. Их конкурентами за место в гранд-финале станут конкурсанты из Исландии, Польши, Словении, Эстонии, Швеции, Португалии, Норвегии, Бельгии, Азербайджана, Сан-Марино, Албании, Нидерландов, Хорватии и Кипра.

Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения 2025 / Фото Суспильне, скриншот

Испания и Италия, страны Большой Пятерки, и Швейцария, страна-хозяйка Евровидения в этом году, проходят в финал автоматически, вне конкурса.

Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения 2025 / Фото Суспильне, скриншот

Второй полуфинал можно будет посмотреть 15 мая, в четверг. А гранд финал состоится в субботу, 17 мая.

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Евровидение, Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Полную информацию о том, как пройдет Евровидение 2025, кто будет вести его, а также о том, кто будет представлять и комментировать результаты Украины - можно узнать тут.

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