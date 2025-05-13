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Евровидение 2025 - где смотреть первый полуфинал

Алена Кюпели
13 мая 2025, 08:55
235
Уже сегодня, 13 мая, в первом полуфинале выступят представители от Украины - группа Ziferblat.
Где смотреть Первый полуфинал Евровидения 2025 - выступление Украины
Где смотреть Первый полуфинал Евровидения 2025 - выступление Украины / Коллаж Главред, фото Суспильне, скриншот

Кратко:

  • Где можно посмотреть Евровидение 2025
  • Когда выступит Украина

Уже сегодня, 13 мая состоится первая часть долгожданного события - первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение - 2025. Как всегда, перед большим финалом 17 мая, участников ждет ответственный шаг, а именно им предстоит пройти еще два полуфинала.

Первый полуфинал Евровидения 2025 особенно важен для Украины, ведь сегодня будет выступать украинская группа Ziferblat.

видео дня
Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения 2025
Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения 2025 / Фото Суспильне, скриншот

Трансляции на европейских сайтах начнутся в 22:00 по киевскому времени. Вживую посмотреть конкурс можно в прямом эфире на:

Группа Ziferblat, представители Украины на Евровидении-2025, будет выступать со песней "Bird of Pray" в первом полуфинале, 13 мая, под пятым номером. Их конкурентами за место в гранд-финале станут конкурсанты из Исландии, Польши, Словении, Эстонии, Швеции, Португалии, Норвегии, Бельгии, Азербайджана, Сан-Марино, Албании, Нидерландов, Хорватии и Кипра.

Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения 2025
Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения 2025 / Фото Суспильне, скриншот

Испания и Италия, страны Большой Пятерки, и Швейцария, страна-хозяйка Евровидения в этом году, проходят в финал автоматически, вне конкурса.

Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения 2025
Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения 2025 / Фото Суспильне, скриншот

Второй полуфинал можно будет посмотреть 15 мая, в четверг. А гранд финал состоится в субботу, 17 мая.

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Евровидение, Украина на Евровидении
Евровидение, Украина на Евровидении / инфографика: Главред

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Полную информацию о том, как пройдет Евровидение 2025, кто будет вести его, а также о том, кто будет представлять и комментировать результаты Украины - можно узнать тут.

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