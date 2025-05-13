Путин может напасть на Запад: в Бундестаге назвали сроки

Владимир Путин может воспользоваться тем, что страны Европы не успели добиться своих военных целей.

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В Бундестаге назвали сроки нападения РФ на Запад / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

РФ может воспользоваться неготовностью стран Запада

Атака вероятна через два-три года

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Норберт Реттген считает, что Российская Федерация может не ждать четыре-пять лет, чтобы совершить военное нападение на западные страны, воспользовавшись их неготовностью.

По словам немецкого депутата, Кремль может совершить новую агрессию быстрее – возможно, уже в течение двух-трех лет, сообщает n-tv.

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Президент РФ Владимир Путин может воспользоваться тем, что страны Европы не успели добиться своих военных целей. Более того - при власти в Соединенных Штатах Америки находится Дональд Трамп.

"Мы находимся под чрезвычайным давлением времени и срочно улучшаем нашу обороноспособность. Потому что ситуация может ухудшиться быстрее и стать более опасной, чем об этом говорят официальные заявления", - подчеркнул немецкий политик на конференции в Берлине.

Война России и НАТО - прогнозы

Как писал Главред, директор агентства военной разведки Нидерландов Питер Рисинк заявил, что Россия производит гораздо больше артиллерии, в частности с помощью других стран, чем ей необходимо для войны с Украиной. Поэтому Москва не только пополняет истощенные запасы, но и перебрасывает новые артиллерийские подразделения к границам НАТО, включая страны Балтии и Финляндию.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно. По его словам, нападение Путина на Украину в 2022 году было нерациональным и нелогичным, потому что Россия не была готова к такой войне. Непредсказуемые и нерациональные шаги со стороны Путина вполне возможны и сейчас.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что страна-агрессор РФ не настроена на мир, наоборот, она готовится к новым наступлениям, давит на дипломатическом фронте, наращивает военные группировки. Экономика России находится в очень тяжелом состоянии, но для финального рывка Кремль еще может сконцентрировать ресурсы.

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