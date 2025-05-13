У Трампа есть способ уничтожить оружейный бизнес РФ - The Telegraph

В РФ нет передовых перерабатывающих мощностей для производства танталового порошка, необходимого для конденсаторов.

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У Трампа есть способ уничтожить оружейный бизнес РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Кратко:

Ракеты РФ оснащены процессорами с танталовыми конденсаторами

Дефицит тантала - один из факторов снижения производства оружия в РФ

США могут с помощью новых санкций нанести существенный удар по оружейному потенциалу России, лишив российскую промышленность критически важных материалов, необходимых для производства оружия. Об этом пишет военный аналитик Дэвид Акс в статье для The Telegraph.

Речь идет о тантале - редком минерале, который используется во многих высокотехнологичных отраслях промышленности для производства конденсаторов.

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Как объясняет Акс, лучшие российские крылатые и баллистические ракеты, беспилотники и танки оснащены процессорами, навигационными системами или радиоприемниками с танталовыми конденсаторами. Но большая часть тантала поступает из-за рубежа - основными поставщиками являются Конго, Бразилия и Китай, - и санкции, введенные США и европейскими странами, сократили эти поставки.

Как отмечала аналитическая группа Frontelligence Insight, хотя в России есть собственные месторождения тантала, они значительно меньше. Кроме того, в России нет передовых перерабатывающих мощностей для производства высококачественного танталового порошка, необходимого для конденсаторов.

Очевидно, что российская промышленность с трудом производит достаточно нового оружия для поддержания войны. Россияне также теряют контроль над воздушным пространством в критически важных секторах, поскольку украинские беспилотники превосходят российские по численности. И дефицит тантала - один из факторов снижения российского производства оружия.

"Раньше российские заводы импортировали обработанный африканский, китайский и южноамериканский тантал с одного крупного предприятия в Казахстане. Но Казахстан присоединился к режиму санкций, что привело к сокращению поставок обработанного порошка. Россияне пытались закупать тантал в Китае, но его качество оказалось низким", - подчеркивает Акс.

По данным Frontelligence, российская промышленность нуждается в около 770 кг высокосортного обработанного тантала в месяц. Для выполнения существующих контрактов на поставку новых вооружений в ближайшие месяцы российским заводам необходимо более 4,5 тонн этого минерала, но текущие запасы составляют чуть более двух тонн. По оценке Frontelligence, "нет никаких немедленных решений по закупке" остальных двух тонн.

В то же время, российская промышленность может закупать больше танталовых компонентов "двойного назначения" - тех, что предназначены для коммерческих изделий, но могут использоваться и в оружии - через страны, не присоединившиеся к режиму санкци. И хотя их доставка очень медленная и по значительно более высокой цене, однако они все же поступают в РФ. И закрытие этого последнего источника тантала должно стать приоритетом для союзников Украины, подчеркивает Акс.

Российские ракеты - что известно

Как сообщал Главред, авиационный эксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил, что страна-агрессор Россия продолжает совершенствовать свой ракетный арсенал, в частности крылатые ракеты Х-59, Х-101 и Х-555.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия продолжает наращивать арсенал вооружения, в частности ракет. Кремль готовится не только к дальнейшим обстрелам Украины, но и к возможной войне против стран Запада.

Кроме того, аналитики Института изучения войны сообщили, что Россия нарастила атаки по Украине. Так, количество ударов беспилотников выросло более чем на 50 процентов с февраля 2025 года по сравнению с январем 2025 года.

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